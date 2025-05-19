「核電歸零」讓台中電廠火力全開？台電反擊了

▲核三2號機除役後，台灣正式進入無核時代。（圖／資料照）

記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

針對外界關注核三廠2號機停機後火力發電與空氣品質影響，台電19日表示，核三2號機原發電占比僅約3%，且早已規劃新增燃氣機組搭配再生能源，增加容量遠超過核三2號機容量，因此對供電影響有限，台中電廠也不需要火力全開。此外，近年火力電廠空污排放大幅下降近70%，即便核三1號機2024年除役，去年空污排放仍較前一年再減逾8%，而核三2號機停機後，台電估今年空污排放亦可望持續下降。

有關台中市盧市長及環保局指台中電廠發電增加50%及火力全開，台電澄清完全是誤解的錯誤資訊。盧市長指5/16發電3,000MW，5/18發電4,500MW，增加50%，事實上是將5/16日間與5/18夜間不對等比較，且並非台中電廠夜間增加發電，而是日間因為有太陽光電才可減少發電，若沒有太陽光電，在用電需求相同的狀況下，日間也一樣要增加發電。此外，台電遵守「台中電廠非空污季運轉不超過九部」的承諾，不會火力全開。數據顯示，與核三2號機發電能力相同的核三1號機於去年7月停機，比較核三1號機停機前後台中電廠發電量，去年與今年同期（1-4月）分別為81.1億度及69.5億度，意即核三1號機停機前後，中火發電量仍減少超過一成，顯見核三2號機停機也不會增加台中電廠發電。

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有關外界質疑核三2號機停機後區域電力變成北電南送，台電表示，台灣是海島獨立電網，為確保穩定供電，本島電網彼此相連融通，因應不同區域、產業型態、季節或時段的發、用電特性，區域互相融通為常態。以今日上午10時30分為例，北部用電比發電多100萬瓩時，即由中南部多發電量供應，顯示電力供需是動態平衡，需要長期觀察分析，以片刻的狀態做出片面詮釋，是對電力系統的一知半解，無助穩定供電和電力建設的討論，台電會持續確保所有國人用電需求皆可滿足。

有關部分聲稱代表台電基層員工的核能民團，指核三2號機停機導致澎湖尖山電廠被迫幫忙本島供電，台電澄清，台澎間設有海底電纜，主要用於白天自澎湖回送過剩再生能源，並在遇突發事件可由本島供電救援，平時澎湖用電主要由在地電廠自發自用。如17日澎湖用電創今年5月新高，晚間尖峰用電約8萬瓩，皆由尖山電廠發電供應，電力無回送台灣本島，意即並無所謂本島燒不夠請澎湖幫忙的狀況。

台電表示，該意見以台電基層員工自居，卻屢次引用片面錯誤資訊，台電尊重各界關心電力議題的多元意見，惟盼公共討論能基於事實與理性，讓第一線台電同仁為穩定供電所作努力不被誤解扭曲。

依據環境部委託國內權威學者之研究結果，以最新TEDS12空氣污染物排放統計清冊進行模擬分析，顯示影響我國空氣品質的因素，包括氣象條件、地形因素以及污染排放來源等，而在污染排放來源部分，有近半的影響來自境外移入，境內污染的影響，則包括交通源12.2%、逸散源26.6%、工業源10.7%，其中電力影響占比約為2.3%，低於大貨車、鋼鐵基本工業之影響占比。

台電說明，伴隨發電與空污防制科技的進步，發一樣的電，空污、碳排已明顯減少，這也是近年「以氣代煤」持續推動低碳、低空污燃氣複循環機組，及加速佈建無碳綠能的能源轉型趨勢。從實際結果來看，台電火力電廠空污排放量從2016年10.7萬公噸，降到2024年3.4萬公噸，減幅近70%；碳排部分，電力排碳係數從2016年每度電排碳0.530公斤，降至2024年0.474公斤，降幅亦超過10%。

台電指出，2016年核能發電占比超過10%，但發電的空污、碳排比目前多，而近年核能機組除役，空污、碳排仍持續下降，顯示核能並非所有問題的解答，更有核廢問題需長遠面對；而空品實際受污染源、地形與大氣條件多重複雜影響，部分公眾人物長期信奉將空污單一歸因於火力電廠的迷思，無助空品問題解決。

台電再次重申，穩定供電仰賴多元能源，沒有單一能源是萬靈丹，扭曲火力發電為「髒電」，卻無視核能發電也面臨核廢料處理問題，無助台灣穩定供電與空品改善。