　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「核電歸零」讓台中電廠火力全開？台電反擊了

▲▼核三廠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）　

▲核三2號機除役後，台灣正式進入無核時代。（圖／資料照）　

記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

針對外界關注核三廠2號機停機後火力發電與空氣品質影響，台電19日表示，核三2號機原發電占比僅約3%，且早已規劃新增燃氣機組搭配再生能源，增加容量遠超過核三2號機容量，因此對供電影響有限，台中電廠也不需要火力全開。此外，近年火力電廠空污排放大幅下降近70%，即便核三1號機2024年除役，去年空污排放仍較前一年再減逾8%，而核三2號機停機後，台電估今年空污排放亦可望持續下降。

有關台中市盧市長及環保局指台中電廠發電增加50%及火力全開，台電澄清完全是誤解的錯誤資訊。盧市長指5/16發電3,000MW，5/18發電4,500MW，增加50%，事實上是將5/16日間與5/18夜間不對等比較，且並非台中電廠夜間增加發電，而是日間因為有太陽光電才可減少發電，若沒有太陽光電，在用電需求相同的狀況下，日間也一樣要增加發電。此外，台電遵守「台中電廠非空污季運轉不超過九部」的承諾，不會火力全開。數據顯示，與核三2號機發電能力相同的核三1號機於去年7月停機，比較核三1號機停機前後台中電廠發電量，去年與今年同期（1-4月）分別為81.1億度及69.5億度，意即核三1號機停機前後，中火發電量仍減少超過一成，顯見核三2號機停機也不會增加台中電廠發電。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有關外界質疑核三2號機停機後區域電力變成北電南送，台電表示，台灣是海島獨立電網，為確保穩定供電，本島電網彼此相連融通，因應不同區域、產業型態、季節或時段的發、用電特性，區域互相融通為常態。以今日上午10時30分為例，北部用電比發電多100萬瓩時，即由中南部多發電量供應，顯示電力供需是動態平衡，需要長期觀察分析，以片刻的狀態做出片面詮釋，是對電力系統的一知半解，無助穩定供電和電力建設的討論，台電會持續確保所有國人用電需求皆可滿足。

有關部分聲稱代表台電基層員工的核能民團，指核三2號機停機導致澎湖尖山電廠被迫幫忙本島供電，台電澄清，台澎間設有海底電纜，主要用於白天自澎湖回送過剩再生能源，並在遇突發事件可由本島供電救援，平時澎湖用電主要由在地電廠自發自用。如17日澎湖用電創今年5月新高，晚間尖峰用電約8萬瓩，皆由尖山電廠發電供應，電力無回送台灣本島，意即並無所謂本島燒不夠請澎湖幫忙的狀況。

台電表示，該意見以台電基層員工自居，卻屢次引用片面錯誤資訊，台電尊重各界關心電力議題的多元意見，惟盼公共討論能基於事實與理性，讓第一線台電同仁為穩定供電所作努力不被誤解扭曲。

依據環境部委託國內權威學者之研究結果，以最新TEDS12空氣污染物排放統計清冊進行模擬分析，顯示影響我國空氣品質的因素，包括氣象條件、地形因素以及污染排放來源等，而在污染排放來源部分，有近半的影響來自境外移入，境內污染的影響，則包括交通源12.2%、逸散源26.6%、工業源10.7%，其中電力影響占比約為2.3%，低於大貨車、鋼鐵基本工業之影響占比。

台電說明，伴隨發電與空污防制科技的進步，發一樣的電，空污、碳排已明顯減少，這也是近年「以氣代煤」持續推動低碳、低空污燃氣複循環機組，及加速佈建無碳綠能的能源轉型趨勢。從實際結果來看，台電火力電廠空污排放量從2016年10.7萬公噸，降到2024年3.4萬公噸，減幅近70%；碳排部分，電力排碳係數從2016年每度電排碳0.530公斤，降至2024年0.474公斤，降幅亦超過10%。

台電指出，2016年核能發電占比超過10%，但發電的空污、碳排比目前多，而近年核能機組除役，空污、碳排仍持續下降，顯示核能並非所有問題的解答，更有核廢問題需長遠面對；而空品實際受污染源、地形與大氣條件多重複雜影響，部分公眾人物長期信奉將空污單一歸因於火力電廠的迷思，無助空品問題解決。

台電再次重申，穩定供電仰賴多元能源，沒有單一能源是萬靈丹，扭曲火力發電為「髒電」，卻無視核能發電也面臨核廢料處理問題，無助台灣穩定供電與空品改善。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
78歲翁暴衝奪3命　被爆是「違規慣犯」停路口紅線
快訊／《百劍討妖傳綺譚》深夜發聲明：向所有台灣遊戲團隊致歉
TOYOTA公布「大改款RAV4」首發連結！尾燈圖案、局部細
賴清德現身探視三峽車禍傷者　俯身蹲地、緊握家屬雙手
快訊／威力彩下期飆6.7億　今晚邁入連24槓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「核電歸零」讓台中電廠火力全開？台電反擊了

2025桃園閩南文化節國門快閃秀　桃機「3大秀」連老外都給讚

不是正中間！微波爐「食物放這1處」才加熱均勻　一票人做錯

三峽重大車禍　衛福部：確認新北急救量能充足

目睹7年女友跟小王上床　他靠約砲麻痺「盡情噴射」！下場超慘

快訊／4縣市大雨特報「花蓮縣大雷雨」　　最新警戒區域曝

超撩男生！女生根本不會「咬髮圈綁頭髮」　網吵翻：濕掉很噁

三峽重大車禍　交通部520周年記者會緊急喊卡

快訊／教育局：車禍傷者9人就讀三峽國中　還有1名幼兒園幼童

獨／居家清潔劑藏「化骨水」！氫氟酸用途廣　小心無感滲透蝕骨

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

【泰格與雪兒】金牛座男友

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

「核電歸零」讓台中電廠火力全開？台電反擊了

2025桃園閩南文化節國門快閃秀　桃機「3大秀」連老外都給讚

不是正中間！微波爐「食物放這1處」才加熱均勻　一票人做錯

三峽重大車禍　衛福部：確認新北急救量能充足

目睹7年女友跟小王上床　他靠約砲麻痺「盡情噴射」！下場超慘

快訊／4縣市大雨特報「花蓮縣大雷雨」　　最新警戒區域曝

超撩男生！女生根本不會「咬髮圈綁頭髮」　網吵翻：濕掉很噁

三峽重大車禍　交通部520周年記者會緊急喊卡

快訊／教育局：車禍傷者9人就讀三峽國中　還有1名幼兒園幼童

獨／居家清潔劑藏「化骨水」！氫氟酸用途廣　小心無感滲透蝕骨

三峽肇事翁奪3命　網曝是「違規慣犯」停交叉路口紅線彎道

快訊／《百劍討妖傳綺譚》深夜發聲明：向所有台灣遊戲團隊表歉意

快訊／投不進！史上決賽最低總得分　PLG總冠軍賽逼入天王山第7戰

勳章閃耀紀念抗戰80週年！　空航技校友總會勳獎章交流展

《機智住院醫》完美收官！收視創新高　高允貞鬆口「第2季參演意願」

最容易內耗星座Top 3公開！天蠍控制慾強又不示弱、內心總在拉扯　

影／賴清德探視三峽車禍事故傷者　俯身蹲地、緊握家屬雙手慰問

快訊／威力彩下期飆6.7億　今晚邁入連24槓

快訊／反客為主！領航猿G6續命　PLG冠軍賽逼入生死第七戰

i-dle雨琦為失言道歉！　抱怨「演唱會門票要自費」挨轟：不是本意

【拍照手忙腳亂XD】新人兩家合照「比愛心」爸媽手勢大亂鬥 C字OK全出現！

生活熱門新聞

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

今晨連3震　最大規模4.3「6縣市有感」

黃仁勳問長壽秘訣！林友茂回4字笑翻全場

三峽重大車禍　交通部：78歲駕駛今年2月才換駕照

午後變天！　「雨最大」地區曝

三峽重大車禍　交通部520周年記者會緊急喊卡

黃仁勳一說落腳北士科！他見「3檔股票」：爆拉一波

三峽汽車暴衝撞10多名學生！恩主公醫院收治6人

威力彩衝6.1億！「四大生肖」財神爺最愛

今雨更多！　「下最大」時間曝

快訊／教育局：車禍傷者9人就讀三峽國中　還有1名幼兒園幼童

跑步只排第5！醫推「降血壓」最強5運動

更多熱門

相關新聞

賴清德周年政績　藍黨團：血洗在野、核電走入歷史

賴清德周年政績　藍黨團：血洗在野、核電走入歷史

總統賴清德就職即將滿一周年，國民黨團今（19日）召開記者會抨擊，賴政府施政慘不忍睹，副書記長羅智強表示，賴總統在短短一年時間完成空前司法創舉，關了民眾黨主席柯文哲及眾多國民黨工，就任第一年就全面血洗在野黨；黨團書記長王鴻薇指出，核三廠17日走入歷史，在台電發電結構中，火力發電可說是「火力全開」達96%，讓台灣發電變得又貴又髒成為日常。

我國廢核後的衝擊　堅持非核將與國際趨勢脫節

我國廢核後的衝擊　堅持非核將與國際趨勢脫節

無核首日火力發電「破9成」　翁曉玲：賴清德害死大家

無核首日火力發電「破9成」　翁曉玲：賴清德害死大家

核電歸零！他曝火力發電「飆破9成」

核電歸零！他曝火力發電「飆破9成」

核三2號機晚間除役！卓榮泰：無核時代來臨

核三2號機晚間除役！卓榮泰：無核時代來臨

關鍵字：

核能核電核三廠燃煤

讀者迴響

熱門新聞

快訊／現場畫面曝！北大國小旁汽車暴衝4命危　多名學童躺地CPR中

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

78歲翁撞死3人「昏迷」抽血結果曝　暴衝原因調查中

快訊／黃仁勳開獎！　輝達台灣總部落腳北士科

即／三峽汽車暴衝釀15輕重傷　3人搶救無效亡

快訊／三峽北大國小旁車禍4命危！78歲駕駛送醫

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽北大國小旁重大車禍16傷！傷者名單曝光

21歲洗牙男痛揍女牙醫！超壯正面曝光

快訊／三峽恐怖撞擊瞬間曝光！轎車高速衝撞140米

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面