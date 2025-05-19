立院委員會勘查前瞻補助停車場13場　台南再提4案拚解停車難題

▲立法院交通委員會19日南下台南考察東區東停28等立體停車場場址，市府盼中央加速覈定補助經費。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為解決市區停車難題，台南市政府積極爭取中央前瞻建設計畫挹注，獲補助13座立體停車場、總經費達24.77億元，地方同步投入55.34億元，目前已完工啟用5座，預計2025年底前再完成3座，全案預計2027年全數完工，將新增3487席小客車與2138席機車停車位。

立法院交通委員會19日南下會勘東區「東停28」等4處新提案場址，盼加速覈定新案經費、改善地方民眾停車不便問題。

立委林俊憲、林宜瑾、郭國文邀集交通部長陳世凱、公路局長陳文瑞實地走訪勘查，包括東區「東停28」、「文社1」及已提報的永康西灣、佳里進學等場址。黃偉哲市長指出，市府依據區域發展與交通熱區，已規劃上述4案總經費達45.31億元，其中中央爭取補助19.58億元，其餘25.73億元由市府配合編列，盼中央儘速審議覈定，強化地方停車量能。

交通局長王銘德補充，台南市獲前瞻計畫補助的13場立體停車場將於2025年底前完成8座，剩餘工程亦依序推進。新增4案中，佳里進學與永康西灣採統包方式規劃，預定2025年底前完成發包、2026年開工；東區兩處多目標停車場則提早展開設計，後續需配合都市計畫變更與市地重劃辦理用地取得。黃偉哲強調，隨城市發展加速，市府將持續盤點可用地與停車需求，推動多功能立體停車空間，打造宜居宜停的友善城市環境。