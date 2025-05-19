中正路改名　台南藍軍狂諷：乾脆叫「小芸路」

▲國民黨台南市議會黨團針對中正路更名議題砲火猛烈，諷刺建議改為「小芸路」。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

「中正路」更名議題再掀戰火！國民黨台南市議會黨團19日怒批賴清德總統執政無能，痛斥治安惡化、民生飆漲，如今還要改全國中正路名稱，根本是搞政治清算，黨團更嘲諷建議改為「小芸路」，諷刺民進黨執政醜聞與光電黑金問題，「這樣改名，才更貼近轉型正義的『真意』！」

中正路更名爭議延燒全台，國民黨台南市議會黨團火力全開，直指賴清德總統上任一年，民怨四起，「房屋稅漲、水電費漲、萬物皆漲」，如今卻將資源花在更名工程上，根本本末倒置。國民黨台南市議會黨團痛批，「低薪、高房價、核電歸零，全台將變成光電板與燃煤廠交錯的國度。」

針對改名，中正路是否應去蔣化一直有不同聲音，但藍營此回語帶諷刺，建議乾脆改為「小芸路」。國民黨台南市議會黨團怒嗆，「綠營官員傳出接受廠商性招待，卻因『顏色對』就無罪釋放，這才是真正需要轉型正義的地方！」質疑更名根本是轉移執政失能的焦點。

國民黨台南市議會黨團書記長林燕祝也發言強調，美國崇敬開國元首，從首都華盛頓特區到各地的「林肯」、「華盛頓」地名比比皆是。她質疑民進黨「選擇性記憶」，罔顧蔣中正推動耕者有其田、三七五減租、九年國教與婦女釋放等歷史貢獻，「沒有當年教育改革，賴清德今天能當總統嗎？」

國民黨台南市議會黨團也將砲火延伸至能源政策與青年未來，指出台灣缺電危機早被美國在台協會及商會示警，民進黨卻一意廢核，「讓台灣人用肺發電」。同時強調青年低薪不婚不生，反問政府：「韓國基本工資4萬8，台灣只有2萬8，賴政府真的在乎年輕人未來？」