台南長榮女中餐飲科謝師宴上菜！　粽子三吃搭配竹葉青特調媲美飯店

▲台南長榮女中餐飲科舉辦感恩餐會，學生現場料理、調飲，推出粽子三吃、虱目魚奶茶等創意菜色，餐檯陳列豐盛，現場猶如五星級自助餐廳。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午節前夕，台南長榮女中餐飲科舉辦年度感恩餐會，由學生與實作老師聯手設宴，款待師長與家長，菜色橫跨中式經典、台式小吃、異國創意、西式甜點及現調飲品，共推出近20道主菜、7樣甜點與8款特製飲料，其中「粽子三吃」、「竹葉青調酒」創意十足，話題性滿滿。

這場盛宴由實習處主任謝光本帶領餐飲科全體師生籌備。他表示，感恩餐會是學生實務成果的年度亮點，不僅展現技術力，更讓親師感受到滿滿誠意。科主任林春桃指出，為不讓科內「漏氣」，早在學期初便分配各項實作任務，每位老師帶領學生共同研發主選單，經過多次試作、調味與擺盤調整，才端出這場近乎完美的饗宴。

雖場地不如大飯店華麗，卻用料理的精緻度與創意彌補。從古早味中菜、日式與義式料理、大理石乳酪蛋糕到法式檸檬塔等點心，一字排開讓賓客眼花撩亂。活動現場還設有握壽司、手捲、現烤鬆餅與蛋捲等即席餐檯，學生穿梭其間，展現如業界般的專業手法。

最吸睛的飲調區宛如迷你酒吧，提供8款飲品現點現做，除有台南特色虱目魚奶茶，更特製「竹葉青特調」應景端午。指導老師蔡宗翰說，現場學生多為飲調乙級合格或校內外競賽常勝軍，早已具備專業調飲經驗。

為呼應節慶氛圍，學生也研製「粽子三吃」，設計成一口粽形式，讓賓客一次享有三種風味：經典鹹粽、蜂蜜芒果甜粽、與添加水果丁製成的果凍粽，搭配乾冰噴霧，彷彿端午龍舟躍上餐檯，創意滿分，讓在場來賓與家長們驚呼連連。家長會長洪愛雅也特別頒獎鼓勵師生，肯定其創意與執行力。

校長蔡玉敏表示，為落實新課綱精神，學校重視專業實務的「做中學」。餐飲科學生從一年級打基礎，二年級就進入比賽與實戰訓練，包括便當創意賽、飲品調製賽、烘焙競技等，還與企業、大學策略聯盟，讓學生畢業即能就業，甚至具備創業能力。此次感恩餐會就是教學成果的最佳展現。