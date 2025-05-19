台灣民意民調／「不贊成大罷免」少近百萬人　44.2%三階投不同意

▲國人對柯建銘「大罷免」倡議的態度。（圖／台灣民意基金會）



記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會19日公布最新民調，首先國人對於大罷免的態度，有36.7%民眾贊成、54.2%民眾不贊成。與上個月相比，贊成者上升2.9個百分點，不贊成者下滑5.1個百分點；若一個百分點在台灣約等於19.5萬人，5.1 個百分點意味著減少近百萬人反對大罷免。至於三階罷免的選民投票選擇方面，則有40.1%民眾同意罷免、44.2%民眾不同意罷免。

首先，有關「您贊不贊成柯建銘全面性罷免國民黨籍 41 席立委的主張？」結果發現，21.5%非常贊成，15.2%還算贊成，17.2%不太贊成，37%一點 也不贊成，6.9%沒意見，2.3%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十 歲以上台灣人，三成七贊成，五成四不贊成，9.2%沒意見、不知道。

台灣民意基金會指出，與上個月相比，國人對柯建銘所倡議大罷免的態度有了一些變化。具體地說，贊成者上揚2.9個百分點，不贊成者下滑5.1個百分點。一個百分點在台灣約等於 19.5 萬人，5.1 個百分點意味著減少近百萬人反對大罷免。

▼國人對柯建銘「大罷免」倡議的態度，近三個月比較。（圖／台灣民意基金會）



從年齡層分析，除65歲及以上者，每一個年齡層皆呈現一面倒不贊成 「大罷免」。20-24 歲，二成五贊成，五成九不贊成；25-34 歲，三成二贊成，五成八不贊成；35-44 歲，三成九贊成，五成五不贊成；45-54 歲， 三成一贊成，六成三不贊成；55-64 歲，四成一贊成，五成六不贊成；65 歲及 以上，四成二贊成，四成二不贊成。

有關三階罷免的選民投票傾向，「如果您的立委選區宣布進入罷免第三階段，根據選罷法，兩 個月內 將舉行罷免投票。請問，到時候您會不會去投票？」結果顯示，47.6%一定會，13.4%可能會，11.6%可能不會，23.6%一定不 會，2.5%沒意見，1.3%不知道、拒答。

換言之，最新民意顯示，二十歲以上 台灣人，四成八一定會去投票，一成三可能會去，一成二可能不會去，二成四 一定不會去。

▼國人對三階罷免的選民投票傾向。（圖／台灣民意基金會）



至於三階罷免的選民投票選擇方面，「如果明天投票，您傾向投同意罷免或不同意罷免？」結果顯示，40.1%同意罷免，44.2%不同意罷免，5.3%尚未決定，7%不投 票，3.5%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，如果 明天投票，四成同意罷免，四成四不同意罷免，5.3%未決定。不同意罷免者比 同意罷免者多四個百分點。

進一步分析，如果明天投票，在 6 都 16 縣市中，台北市選民三成七投同意 罷免票，五成三投不同意票；新北市，四成二投同意罷免票，四成三投不同意 票；桃園市，三成三投同意罷免票，四成投不同意票；台中市，三成九投同意 罷免票，四成五投不同意票；台南市，三成四投同意罷免票，四成六投不同意 票；高雄市，四成九投同意罷免票，三成四投不同意票；其他 16 縣市平均，四 成一投同意罷免票，四成六投不同意票。

訪問期間是 2025 年 5 月 12-14 日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人;抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1080 人，市話 756 人，手機 324 人;抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是 財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

▼國人對三階段罷免的選民投票選擇。（圖／台灣民意基金會）

