質詢廚工高溫津貼政策　嘉義市議員與教育處交火

▲嘉義市議員林煒軒質詢廚工工作環境、薪資及高溫津貼不如他縣市，教育處長郭添財推說國家政策，卻遭議員回應要求處長請針對他的問題回答。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議會19日市政總質詢，市議員林煒軒議員對於嘉義市地小人稠停車不易，質詢建設處目前崇文、嘉北國小學校已動工興建地下停車場，對於鄰近嘉義女中有沒有建停車場的意願，並對於嘉義市引以為傲的學校營養午餐，林煒軒點出公幼中小學廚工，嘉義市起薪僅2萬9000元，工作10年才有3萬5800元，遠不如基隆市，另要求改善高溫餐廚環境並給予津貼，雙方唇槍舌戰。

林煒軒指出，崇文國小興建地下停車場，工作期長達750天，造成學校附近一帶，交通黑暗期，同時導致學生在周圍施工中求學，而目前嘉義市民營停車場共計67場，其中每小時，收費100元有4場。

他另外請教教育處長郭添財，有無計畫提高廚工的薪資？ 教育處長郭添財只說對於相關獎金都有逐年優化，雙方對於廚工高溫津貼沒有共識，林煒軒議員還擊：「處長請針對我的問題回答，不然這樣的對話是沒有意義的⋯⋯！」，郭添財再補充，高溫津貼與勞動條件有相關，屬於國家政策，對於其他郭添財僅以依法研議帶過，最後林煒軒質問，通風系統改善進度並要求局處主動出擊調查，郭添財承諾一個月內給出相關報告。

▲ 嘉義市議員林煒軒質詢嘉義市是否有新建停車場空間 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府部分對於民營停車場費率回應，市府依據停車場法第17條第2項規定: 民營路外公共停車場之收費標準與收費方式，由停車場經營業擬定，報請直轄市或縣（市）主管機關備查，係以遵循市場機制之運作，同時派員定期巡查民營停車場，除檢視收費標準須符合申請停車場登記證費率外，另亦檢視現場須公布收費標準，俾利民眾選擇是否進入停車，民眾可擇符合需求場地進入停車。

另市府所屬公營路外停車場費率目前為平日每小時20元、假日每小時30元，故考量市場機制，市府努力擴大公營停車供給，陸續新闢路外停車場，提供民眾更多停車選擇，包含爭取前瞻建設停車場興建可提供1476席小汽車停車位、建國二村預計新增停26與廣停五等2場，計122席， 近期規劃新增忠孝路第一、忠孝路第二、軍輝路停車場、停18、廣停3、湖廣停4、湖廣停6等7場停車場，計488席。

市府同時鼓勵民眾將暫未規劃用途土地闢設為臨時停車場，市中心區（由博愛路、博東路、新生路、彌陀路、興業路所圍繞範圍區域，含火車站周邊區）每一小型車停車位獎助新臺幣五千元，其它地區每一車位獎助新臺幣三千元。另停車場之車位資料定期即時上傳至主管機關指定伺服器者，獎助新臺幣二萬元等。

期能增加停車供給，並透過愛嘉義APP、市府網站、停車場入口處與重要路段設置剩餘車位燈箱等，彙整發布停車場剩餘車位資訊，提供民眾即時資訊，迅速掌握可停車地點，提升行車秩序與安全。