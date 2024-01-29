　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義市綠議員遇襲！盼組專案小組調查　要求特定人士規避

▲▼ 民進黨嘉義市黨團聲援林煒軒 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 民進黨嘉義市黨團主任委員黃露慧(左一)及總召黃大祐(後排右一)聲援林煒軒(前排右一)   。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市28日發生市議員林煒軒座車遭撞，林與李姓助理兩人下車卻遭對方持棍毆打及噴辣椒水攻擊，林直指為政治事件。民進黨嘉義市黨團29日召開記者會，主任委員黃露慧及總召黃大祐連同市議員黃盈智等人，呼籲警方正式看待此次事件嚴重性，議長陳姿妏也嚴正譴責暴力，也表示嘉義市很久沒有發生這樣的暴力事件，希望警方釐清真相，造成議員及民眾人心惶惶，也還給林煒軒一個公道。

▲▼ 民進黨嘉義市黨團聲援林煒軒 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 民進黨嘉義市黨團主任委員黃露慧(後排中)及總召黃大祐(後排左一)，市議員黃盈智(後排右二)聲援林煒軒(前排右一) 。（圖／記者翁伊森攝）

市議會29日上午進行臨時會最後一天議程，昨日遭攻擊的林煒軒坐著輪椅出席，並提及昨天自己與李姓助理遭暴力攻擊，他建議成立專案小組，要求市警局長沈炳信出席報告，獲所有在場議員附議，陳姿妏決議通過。

另外，他與黃露慧則希望身兼立委王美惠服務處首席顧問的議員黃敏修規避調查，黃敏修則以議事規則沒有規範反駁之，最終由議長陳姿妏裁示，將先組成專案小組後再處理。

由於傳出「有人代表議員關心此案，送檳榔至派出所給行兇嫌犯」、「嫌犯手機關鍵訊息已遭刪除」，警方被質疑偏袒兇嫌有隱情，對此市議長陳姿妏今天上午主持臨時會時通過組成專案小組調查，要求新到任市警局長沈炳信向議會報告事件始末。

黃露慧表示，有鑑於昨天暴力事件發生，因此建議責成專案小組調查，也獲議會多數同仁覆議，呼籲警方積極辦理趕快破案，也再次呼籲黃敏修主動規避調查。

黃大祐表示，台灣是民主法治社會國家，嘉市民風純樸，竟發生如此嚴重暴力事件，令人訝異，要求沈炳信局長帶領同仁徹底查辦，查出事情原委，給當事人交待，讓市民安心

市議員黃盈智表示，無視公權力存在，呼籲檢警可以盡快調查，避免證據被消滅。

嘉義市政府警察局嚴正聲明。暴力零容忍，依法究辦到底。

有關嘉義市議員林煒軒先生113年1月28日上午7時35分座車在本市世賢路地下道被追撞，遭人持棍棒毆打、噴辣椒水等情，嘉義市政府警察局第一分局獲報後，線上警力第一時間抵達現場將林議員及助理送往醫院治療，同時將吳姓、楊姓等2名涉案男子帶回派出所釐清案情，依現行犯逮捕後查扣手機等相關證物，內政部警政署獲報立即指派刑事警察局偵查第六大隊支援偵辦。有關吳、楊等2人涉嫌傷害、妨害自由、毀損等罪已移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦，並聲請臺灣嘉義地方法院羈押禁見獲准。


專案小組立即針對相關涉案車輛、工具詳細採證，並對犯嫌手機進行數位鑑識，以保全證據。另在派出所釐清案情期間，有1名男子聲稱受某議員委託送檳榔給犯嫌一事，經漏夜查證該男子身分，發現係假冒議員名義來送檳榔，經查同時段並沒有任何議員打電話到派出所關切。


嘉義市政府警察局局長沈炳信表示，對於任何暴力不法行為，警察局依法究辦到底，絕不寬貸，必定動員全體能量守護市民安全。

ET快訊
前輩一原因重創亡！國3緩撞車10m高墜落　21歲新手逃死劫
游昌配拜會民眾黨　游錫堃：符合法規下支持國會改革
「TOYOTA經典房車」將復活！用料空間比Corolla更高
爆秘戀小8歲球星！　蔡尚樺首露面「曝感情狀況」曾國城幫圓場
身分證中任2碼　三點蟹、烏魚子吃到飽
獨／兒子勒死爸爸！　阿嬤開門見屍崩潰
中國發財了！發現大油田超過1億噸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前輩一原因重創亡！國3緩撞車10m高墜落　21歲新手逃死劫出院

夏克立突現身士林地院！曝黃嘉千又有新動作　再駁家暴風波

炎亞綸今現身法院！嚴肅喊「最近很熟法律工具」　要網友斟酌用字

獨／新北逆子弒父！窗簾繩繞頸勒死酗酒爸　阿嬤開門見屍崩潰

快訊／網紅跑全聯、家樂福惡搞拍片！　警方台中逮到人了

嘉義市綠議員遇襲！盼組專案小組調查　要求特定人士規避

快訊／棍打嘉義市議員還逼下跪！2惡煞遭羈押禁見

快訊／炎亞綸再現身法院！「外流片」是否達和解將成量刑關鍵

獨／生前燦笑畫面曝！國光司機熱愛公益　同居人驕傲喊：他非常善良

獨／國3緩撞車遭撞！夫上班遇死劫…她奔醫院認屍淚崩：早上才出門

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

大陸妹子露小蠻腰跳《科目三》　被鏡子出賣「真實身材」大翻車

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

大谷翔平帥氣現身領獎　MVP致詞秀流利英文！

大鬧賣場「吃一口放回架上」　網紅2度鞠躬道歉：都有結帳

前輩一原因重創亡！國3緩撞車10m高墜落　21歲新手逃死劫出院

夏克立突現身士林地院！曝黃嘉千又有新動作　再駁家暴風波

炎亞綸今現身法院！嚴肅喊「最近很熟法律工具」　要網友斟酌用字

獨／新北逆子弒父！窗簾繩繞頸勒死酗酒爸　阿嬤開門見屍崩潰

快訊／網紅跑全聯、家樂福惡搞拍片！　警方台中逮到人了

嘉義市綠議員遇襲！盼組專案小組調查　要求特定人士規避

快訊／棍打嘉義市議員還逼下跪！2惡煞遭羈押禁見

快訊／炎亞綸再現身法院！「外流片」是否達和解將成量刑關鍵

獨／生前燦笑畫面曝！國光司機熱愛公益　同居人驕傲喊：他非常善良

獨／國3緩撞車遭撞！夫上班遇死劫…她奔醫院認屍淚崩：早上才出門

25家屠宰場取得HACCP驗證　農業部：持續推動盼提高覆蓋率

張景淯轉先發增加1武器　不擔心限時曝三振30秒紀錄

新港北港車流量大　縣道159線南港段水月橋抓超速居冠

美軍遇襲亡！拜登反擊「有2條路走」　總統任內最重要決定之一

游昌配拜會民眾黨　游錫堃：符合法規下支持國會改革

嘉義縣警局反詐騙宣導　結合縣府局處尾牙加強防詐意識

前輩一原因重創亡！國3緩撞車10m高墜落　21歲新手逃死劫出院

澤倫斯基收入申報首公開！戰後減少近3倍　彭博：他從政前賺更多

科技妹年薪破百！「高年終、高月薪」怎選　全場答案超一致

工程師胯下狂長痘流膿！嚴重竟需「包尿布上班」　原是化膿性汗腺炎

洗衣一次只要3.3元 帶回300顆 夠你洗一年

社會熱門新聞

即／國3緩撞車被撞墜落平面道路　1命危1傷

網傳超哥「打人後派出所泡茶」！　大安分局回應了

快訊／國3緩撞車遭撞噴墜10m！1工程人員傷重不治

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

即／檢察官帶隊突襲　林園派出所遭搜索

勇救21乘客後身亡！車上護理師CPR...一度恢復心跳

法官：我們快被詐欺案淹沒了！

客運司機身體不適！忍痛把車開到路肩　昏迷不治

莽父勒斃自閉兒　輕判4年定讞

國光司機捨身保護21乘客　同事讚嘆：很不簡單

獨／國3緩撞車遭撞！她奔醫院「見老公屍體」崩潰

獨／國光司機救21名乘客後亡！同居人「感到驕傲」：很盡責

即／基隆連續爆炸！工廠大火一度閃燃

即／網紅跑全聯、家樂福惡搞拍片！　警方台中逮到人了

更多熱門

相關新聞

嘉市議員遭毆打！惡煞逼他下跪喊「對不起王美惠」

嘉市議員遭毆打！惡煞逼他下跪喊「對不起王美惠」

嘉義市議員林煒軒今（28日）上午與李姓助理開車出門時，突遭人從後方追撞，並用辣椒水及甩棍毆打成傷，林煒軒在醫院還原事情經過，表示對方當時不僅對他暴力相向，還逼他下跪喊「我對不起王美惠」，並要求他不能提告，因此林煒軒懷疑這不是單純車禍糾紛，而是政治恩怨。

嘉義市議員與助理遭毆打！疑假車禍設局

嘉義市議員與助理遭毆打！疑假車禍設局

討厭被叫田慎節！嘉義最美議員改名了

討厭被叫田慎節！嘉義最美議員改名了

嘉市男學生疑霸凌女同學！遭懲處採線上授課

嘉市男學生疑霸凌女同學！遭懲處採線上授課

九頭身美女議員涉詐助理費！遭判刑10年6月

九頭身美女議員涉詐助理費！遭判刑10年6月

關鍵字：

嘉義市議員林煒軒黃露慧黃大祐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

福原愛「首場直播帶貨」數字太慘烈！路人緣用完

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

月薪超過12萬！工程師男友卻提分手

網紅惹怒全聯、家樂福「內幕被挖出」！他曝：整個血賺

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

別急著減肥！4星座、4生肖越胖財運越好

即／國3緩撞車被撞墜落平面道路　1命危1傷

網傳超哥「打人後派出所泡茶」！　大安分局回應了

快訊／國3緩撞車遭撞噴墜10m！1工程人員傷重不治

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

更多

最夯影音

更多
Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣
Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面