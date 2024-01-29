嘉義市綠議員遇襲！盼組專案小組調查　要求特定人士規避

▲ 民進黨嘉義市黨團主任委員黃露慧(左一)及總召黃大祐(後排右一)聲援林煒軒(前排右一) 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市28日發生市議員林煒軒座車遭撞，林與李姓助理兩人下車卻遭對方持棍毆打及噴辣椒水攻擊，林直指為政治事件。民進黨嘉義市黨團29日召開記者會，主任委員黃露慧及總召黃大祐連同市議員黃盈智等人，呼籲警方正式看待此次事件嚴重性，議長陳姿妏也嚴正譴責暴力，也表示嘉義市很久沒有發生這樣的暴力事件，希望警方釐清真相，造成議員及民眾人心惶惶，也還給林煒軒一個公道。

▲ 民進黨嘉義市黨團主任委員黃露慧(後排中)及總召黃大祐(後排左一)，市議員黃盈智(後排右二)聲援林煒軒(前排右一) 。（圖／記者翁伊森攝）

市議會29日上午進行臨時會最後一天議程，昨日遭攻擊的林煒軒坐著輪椅出席，並提及昨天自己與李姓助理遭暴力攻擊，他建議成立專案小組，要求市警局長沈炳信出席報告，獲所有在場議員附議，陳姿妏決議通過。

另外，他與黃露慧則希望身兼立委王美惠服務處首席顧問的議員黃敏修規避調查，黃敏修則以議事規則沒有規範反駁之，最終由議長陳姿妏裁示，將先組成專案小組後再處理。

由於傳出「有人代表議員關心此案，送檳榔至派出所給行兇嫌犯」、「嫌犯手機關鍵訊息已遭刪除」，警方被質疑偏袒兇嫌有隱情，對此市議長陳姿妏今天上午主持臨時會時通過組成專案小組調查，要求新到任市警局長沈炳信向議會報告事件始末。

黃露慧表示，有鑑於昨天暴力事件發生，因此建議責成專案小組調查，也獲議會多數同仁覆議，呼籲警方積極辦理趕快破案，也再次呼籲黃敏修主動規避調查。

黃大祐表示，台灣是民主法治社會國家，嘉市民風純樸，竟發生如此嚴重暴力事件，令人訝異，要求沈炳信局長帶領同仁徹底查辦，查出事情原委，給當事人交待，讓市民安心

市議員黃盈智表示，無視公權力存在，呼籲檢警可以盡快調查，避免證據被消滅。

嘉義市政府警察局嚴正聲明。暴力零容忍，依法究辦到底。

有關嘉義市議員林煒軒先生113年1月28日上午7時35分座車在本市世賢路地下道被追撞，遭人持棍棒毆打、噴辣椒水等情，嘉義市政府警察局第一分局獲報後，線上警力第一時間抵達現場將林議員及助理送往醫院治療，同時將吳姓、楊姓等2名涉案男子帶回派出所釐清案情，依現行犯逮捕後查扣手機等相關證物，內政部警政署獲報立即指派刑事警察局偵查第六大隊支援偵辦。有關吳、楊等2人涉嫌傷害、妨害自由、毀損等罪已移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦，並聲請臺灣嘉義地方法院羈押禁見獲准。



專案小組立即針對相關涉案車輛、工具詳細採證，並對犯嫌手機進行數位鑑識，以保全證據。另在派出所釐清案情期間，有1名男子聲稱受某議員委託送檳榔給犯嫌一事，經漏夜查證該男子身分，發現係假冒議員名義來送檳榔，經查同時段並沒有任何議員打電話到派出所關切。



嘉義市政府警察局局長沈炳信表示，對於任何暴力不法行為，警察局依法究辦到底，絕不寬貸，必定動員全體能量守護市民安全。