武漢夜市爆發槍擊案！　開四槍直接走人　3人倒臥血泊

▲武漢夜市爆發槍擊案。（圖／翻攝X／李老師不是你老師）

記者陳冠宇／綜合報導

武漢礄口區昨（19）日發生一起槍擊案，當地不少人都說當晚聽到槍聲。網路流傳的現場影像顯示，事件發生在當地一處燒烤攤位，有三人渾身是血；網友稱「直接開四槍，開完走人」。目前已知有1人當場遭爆頭死亡。

這起槍擊案發生後不久，網路上就流傳相關照片與影片，顯示燒烤攤一片狼藉，兩人倒臥在血泊中，還有一個人渾身是血仰面坐在椅子上，畫面慘不忍睹。

此外，多輛警車到場坐鎮，救護人員也到場支援。現場其他民眾則圍觀並拿起手機進行紀錄，一片慌亂。

▲現場慘不忍睹。（圖／翻攝X／李老師不是你老師）

有當地網友指出，這應是有目的的槍殺，因為老闆直接在凳子上被「爆頭沒氣了」，兩個司機則還能搶救。另一位當地網友則說，上一次在當地聽到槍聲已經是三十年前。

相關消息在事發不久後就在大陸網路上遭到封鎖。微博上「網傳武漢槍擊」的內容已被全部清空，話題也被封禁。

武漢市礄口區公安分局今（19）日發出正式通報稱，5月18日21時37分，轄區崇仁路某餐館門口發生一起因糾紛引發的故意傷害案件。案發後，公安機關將傷者送醫救治，將犯罪嫌疑人抓獲歸案。

據通報指出，目前，1名傷者經搶救無效死亡，另2人無生命危險。案件正進一步偵辦中。

▼槍手已找到。（圖／翻攝X／李老師不是你老師）