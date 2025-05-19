陳啟禮、白狼兩岸路線不同調　統促黨員釀轉奔洪門搞統一

▲統促黨面臨解散危機之際，傳出有人呼籲全體黨員轉投本就有聯誼關係的洪門麾下。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

另一名竹聯幫大老Ｂ先生則說：「竹聯幫內部在兩岸路線上的分歧，早在創幫之初就存在，鴨霸子（陳啟禮）主張的是中華民國在台灣，狼哥則是中華民族主義者，但意識型態的不同，從未影響二人的私交，狼哥非常尊重第一任幫主鴨霸子帶領的台灣優先路線。」

Ｂ先生進一步指出，「像當年的江南案，鴨霸子認為他是在為當時的國民黨政府做事，即便他人生最後幾年是在柬埔寨度過，依然積極幫台商排憂解難，他沒欠中華民國，是中華民國欠他！後來么么接任幫主也堅守鴨霸子的路線，從未出賣國家、兄弟，政府懷疑竹聯幫賣台，簡直是無稽之談！」

Ａ先生也表示，「其實竹聯幫主流的國家觀念，仍以鴨霸子為尊，我們相信狼哥也是，但是有一些在組織內失勢或比較邊緣的成員，為了延續兄弟生涯，就會選擇依附在狼哥大民族主義的旗幟麾下，不過，少數非主流兄弟打著竹聯幫或統促黨的名號在外招搖撞騙，已造成不少困擾。」

▲太陽會副組長（中）因協助中共滲透職業軍人遭逮判刑，讓天道盟也被相關單位鎖定追查。（翻攝畫面）

「內政部去年底發出新聞稿，指統促黨是中國在台發展組織，除了接受中資介入選舉，還破壞社會秩序，將依《政黨法》查處，並聲請憲法法庭解散，但是內政部列的案子，哪一件狼哥有涉入？這只是樹大有枯枝、人多有白癡的必然結果而已！」Ｂ先生說，統促黨有些人還放風聲，說一旦黨被解散就要全部轉投洪門，因為本來就有統促洪門昆仲聯誼會，不少統促黨員早就是「山主」。

▲黑幫本就被視為擾亂社會秩序的犯罪組織，如今還爆出恐有叛國賣台的行為，相關單位自當依法查緝、嚴懲不貸。（翻攝畫面）

對此，Ａ先生及Ｂ先生都認為，只要親中的標籤還在，政府查緝的力道就不會減少，因此竹聯幫內普遍希望白狼能保持低調，避免因兩岸敏感的問題，導致竹聯幫面臨分裂危機，並減輕來自其他幫派的反彈壓力。



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