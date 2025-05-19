赴日注意！日本擬調漲「出國稅」　外籍旅客1000→5000日圓

▲日本政府擬針對外國旅客調漲出國稅。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相石破茂19日在參議院預算委員會上鬆口表示，政府正考慮調漲現行每人1000日圓（約新台幣207元）的「出國稅」，最高恐調漲至5000日圓（約新台幣1038元）。根據現行制度，不論國籍，所有從日本出境的旅客都須繳交出國稅，不過未來是否也要調漲日本公民的出國稅金額，石破茂仍持保留態度並表示，還需後續討論。

根據《產經新聞》報導，這項正式名稱為「國際觀光旅客稅」的制度是自2019年首度實施，針對所有從日本出境的旅客，不分國籍一律收取1000日圓（約新台幣207元）的出國稅，目前是從機票或郵輪船票中加收費用。

隨著疫情後觀光人數暴增，導致許多旅遊勝地出現觀光公害的慘況，為了維護各地資源與保持永續發展，日本政府正討論是否針對外籍旅客，將出國稅提高至5000日圓（約新台幣1038元）。如果新制通過，相關稅收將從目前預估的490億日圓（約新台幣101億元）增加至約2500億日圓（約新台幣519億元）。

自民黨參議員吉川有美指出，2024年訪日外國人數突破3687萬人，創歷史新高，但觀光人潮卻高度集中於東京、大阪等三大都市圈，占了全國住宿量的7成，導致部分地區受到過度觀光的衝擊。

石破茂表示，根據2025年1月的匯率，埃及的出國稅為3900日圓（約新台幣810元）、澳洲7000日圓（約新台幣1454元）、美國3500日圓（約新台幣727元），相較之下日本目前1000日圓（約新台幣207元）的出國稅「便宜得多」，僅比韓國800日圓（約新台幣166元）略高。他認為，因為外國旅客在日本使用了由國民納稅打造的基礎設施，因此如果把稅金用於補貼當地基礎建設與觀光資源，是能清楚向外國旅客說明的合理收費，而收取合理的價格也是政府對日本納稅人的責任。

對於是否同步調漲日本人的出國稅額，石破首相則抱持保留態度，認為仍需討論收費是否符合「公平原則」。出國稅的稅收過去僅能用於觀光宣傳或度假區開發等項目，未來政府打算讓這筆錢也能支應觀光地區的交通建設與設施改善。