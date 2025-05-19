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曾俊華：香港整天搞旅遊業　精神不如放在商貿物流、金融業

香港特首選舉，曾俊華。（圖／路透社）

▲香港前財長曾俊華。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港經濟低迷，政府近年大力發展旅遊業，盼帶動經濟成長。對此，香港前財政司司長曾俊華認為，現在整天大搞旅遊業，但旅遊業只佔香港整體收入很小一部分，不如將精神放在佔香港經濟主體地位的商貿物流與金融業，特別在美國提高關稅、全球貿易局勢混亂之際，香港反而有機會借勢拓展與其他經濟體的合作。

曾俊華18日在臉書上發文，他提到，最近他跟不少駐港的外國官員會談，儘管香港近年變化頻仍，這些朋友仍認為作為中國的特別行政區，香港依然具備發揮關鍵角色的潛力，畢竟其制度與內地有所不同。

▼「十一」期間的香港街頭。（圖／路透社）

▲▼香港,十一,五星旗。（圖／路透社）

曾俊華指出，這些外國官員非常關注香港當前的財政狀況、法治基礎，以及整體的開放程度，「老實說，我對香港的財政情況亦同樣關心。」

曾俊華說，現在整天大搞旅遊業，但旅遊業只佔香港整體收入很小一部分，況且近年來內地訪港旅客的消費力已不如往昔，與其在旅遊業上費盡心力，不如將精神放在佔據香港經濟主體地位的商貿物流與金融業。

曾俊華強調，特別是在美國提高關稅、全球貿易局勢混亂之際，香港反而有機會借勢拓展與其他經濟體的合作，例如推出更便利貿易的新政策或是通關安排，未嘗不是當下應積極思考的方向。

▼維多利亞港跨年煙火。（圖／路透社）

▲▼香港維多利亞港跨年煙火。（圖／路透社）

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