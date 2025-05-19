洗牙太痛！21歲壯碩男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

▲台北市21歲男子洗牙太痛，起身揮拳痛揍女牙醫。（圖／翻攝爆料公社）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市松山區南京東路四段一所牙醫診所今(19日)上午9時50分許傳出醫療暴力事件，警方初步調查，一名21歲的周姓男子今早前往診所洗牙，但卻不耐疼痛，當場暴怒起身、朝女牙醫臉上揮拳，現場電腦螢幕散落、遍地血跡斑斑，畫面相當駭人。

整起離譜事件也在爆料公社曝光，一名上午剛好到診所清洗冷氣的技師發文指出，案發前還有聽到周男在向醫師詢問矯正牙齒等相關問題，醫師也有給予建議，隨後開始洗牙後，周男不斷表示「很痛」，沒多久就聽到周男大聲咒罵、並起身攻擊醫師。技師當下立即上前攔阻，要周男冷靜、好好溝通，「但男病患身材魁梧，我一個人抓不住，他依舊拳拳往女醫師臉部狂毆，嘴裡還喊『幹xx，我跟你說很痛，是不會輕一點喔？』」事後技師衝出診所請旁人幫忙報警，並救女醫師離開診所，待警方到場後，周男已經離開。

警方表示，周男當下爆揍女牙醫一頓，打得對方鼻青臉腫、鼻血狂噴，隨後徒步離開現場，約10分鐘後自知難逃，主動前往松山派出所投案，初步供稱不滿洗牙時反映「牙齒很痛」，但卻得不到醫師的善意回應，才會情緒失控揮拳。

冷氣技師拍下現場照片，診所一地凌亂，診療用的電腦螢幕、線材散落，且女醫師傷勢嚴重，潔白的磁磚地板濺滿斑斑血跡，足見周男下手力道之重。警方後續也依傷害、醫療法等罪嫌將周移送法辦，目前全案正進一步偵辦中。