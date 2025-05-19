辣妹低頭狂滑「全透明手機」爆紅！　真相曝光讓人更困惑

▲女子煞有其事地滑手機，手中卻是一塊透明壓克力。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國一名女子排隊時，低頭狂滑一台「透明手機」，讓網友們困惑不已。她本人出面解釋，這是一台「假手機」，目的是協助人們戒除3C成癮問題，但似乎讓人們更加困惑了。

影片中，女子在一間珍珠奶茶店排隊，跟許多等候顧客一樣，透過滑手機殺殺時間，但她手中拿的卻不是智慧型手機，而是一塊透明的扁平長方體。

女子本人使用TikTok帳號「askcatgpt」分享影片，迄今累計逾5000萬次觀看。網友們紛紛表示，「她正在執行來自未來的任務」、「把它弄丟會是一場惡夢，太難找回來了」。

@askcatgpt Completely clear phone spotted in San Francisco on May 14…?!? Wtf?????? Link in bio for more deets. (NOT SPONSORED) ♬ original sound - CatGPT

隨著話題延燒，女子才發布新影片揭曉答案，原來這是一台「methaphone」，「正如看起來的那樣，它是一塊形狀像是iPhone的透明壓克力」，是她朋友發明的產品，「他想要測試看看，如果我們都如此沉迷於手機，那是否能夠用一種感覺起來一模一樣的東西，取代口袋裡有手機的感覺，進而抑制某人的成癮？」

女子宣稱，這款「methaphone」已經售罄，而她過去一周也隨身帶著這台「methaphone」，「我有比較少用（真）手機嗎？可能沒有。但你們怎麼想呢？你們認為，一塊壓克力真的可以協助我們重新接觸人類，或者只是一個奇怪的派對把戲？」

大多數人顯然不太認同這個概念，紛紛留言，「所以這不是一隻手機……故事結束」、「沒有人是對『拿著手機上癮』，他們是對應用程式上癮」，甚至有人揶揄，「我真希望我們進入了玻璃手機的時代呢！」