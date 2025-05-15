新手機要不要貼膜？日媒揭「1配件」更重要

▲隨著手機螢幕使用材質進步，螢幕保護貼的必要性引起熱議。（圖／資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著智慧型手機螢幕材質日益強化，螢幕保護貼是否仍為必備品引發熱議。iPhone 16 系列全面導入升級版「超瓷晶盾」（Ceramic Shield），Android 陣營也多採用康寧大猩猩玻璃（Gorilla Glass），在防摔與耐刮方面皆大幅進步，使得保護貼的角色逐漸由「防破裂」轉向「防刮傷」輔助工具。

根據日本媒體《スマホライフPLUS》報導，日本市場也出現可直接塗抹於螢幕表面的保護塗層，提供傳統貼膜以外的新選擇。然而，是否還需要貼保護貼，仍需依個人需求判斷。保護貼的主要優點在於防止日常刮痕與污漬，尤其手機放入包包與硬物接觸時，容易產生細紋，有貼膜者則可有效避免。此外，具備防窺、抗藍光等功能的貼膜也逐漸受到歡迎。

不過保護貼並非完美。低品質貼膜可能導致觸控不靈敏、畫面不清晰，甚至需提高螢幕亮度使用，進而增加耗電量。另外，貼膜施工不易、邊角翹起與氣泡等問題，也常見於日常使用中。

目前主流材質分為玻璃貼與塑膠PET貼，前者硬度高但破裂後需整片更換，後者價格親民卻較不耐用。新興的液態塗層施工簡單，但防護力仍有爭議。

專家建議，若手機本身具備高度耐摔設計，搭配良好的防摔手機殼，已可提供足夠保護。保護貼是否必要，已不再是絕對，而是個人選擇與使用情境的平衡。