由騙變搶！高雄男約面交竟持刀搶走手機　2案刑期相差22倍

▲刀子示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓男子因沉迷於高價智慧型手機，竟在網路上與賣家約定面交，再趁機將手機騙走，他在第一次嚐到甜頭後，又以同樣手法騙出賣家面交，但過程中遭到賣家攔阻，林男竟拔刀搶走手機，後來林男被捕，法院審理後，第一起案件僅以詐欺罪判處徒刑4月，得易科罰金，但第二起案件則被依強盜罪被重判7年6月，刑期差了超過22倍。

判決指出，2023年1月6日，林男透過網路交易平台聯繫一名洪姓賣家，表示欲購買一支iPhone 14 Pro Max（512GB、紫色款），雙方相約在高雄小港區一間便利商店面交，林男到場後，假裝要回車上取錢付款，卻趁機駕車逃逸，讓賣家當場傻眼報警。

過了11天後，林男再次以相同手法犯案，這次的目標是一名謝姓男子，雙方在鳳山區某便利商店碰面，然而，當林男發現店內人潮眾多，顯得心虛萌生退意，便以價格過高為由想要離開，不料謝男不滿對方反悔，追上林男理論，雙方爆發口角。

爭執過程中，林男情緒失控，竟掏出摺疊刀割斷裝有手機的提袋，搶走手機後跳上由曾姓男子駕駛的車輛逃逸，警方接獲報案後迅速展開調查，順利將林、曾逮捕歸案，但被搶及詐騙得手的兩支手機早已被轉賣變現。

法院審理認為，林男與曾男面臨經濟壓力，卻未選擇合法途徑謀生，反以不法手段侵害他人財產權益，情節重大。其中林男在第二次犯案中攜帶兇器搶奪，構成強盜罪，判處7年6月徒刑；曾男被依協助強盜罪，遭判3年8月。至於林男涉及的第一起案件，則僅被依詐欺罪，判處徒刑4月，得易科罰金。全案可上訴。