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國中會考今登場　勿帶手機入場「國家級警報響也算違規」

▲▼114年國中教育會考明天登場，今天下午開放看考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲國中教育會考今天起一連舉行兩天，考生記得攜帶准考證，且不要攜帶手機入場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114年國中教育會考今（17日）起一連舉行兩天。全國17.5萬名考生在18個考區、232個考場應試。全國試務會提醒考生，今天儘早出門，並注意考場位置及交通狀況，必須攜帶准考證準時入場，並對號入座，並記得不要攜帶手機入場或放置在臨時置物區並關機，若考試時手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則。

全國試務會表示，今年國中會考全國18考區及大陸考場，總報名人數為17萬5247人，其中集體報名17萬3436人，個別報名1811人。今天第一天考社會、數學、國文及寫作測驗共4科，第二天考自然及英語（含閱讀及聽力）2科，皆以12年國民基本教育課程綱要第4學習階段學習表現及學習內容為命題依據。

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除寫作測驗只考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

全國試務會提醒，考生必須攜帶准考證準時入場，並對號入座。也請考生及考生家長在考前詳細閱讀簡章、了解考試規定。往年包括逾時無法入場、提前離場、提前翻開試題本，都是常見的違規樣態。

隨身攜帶非應試用品發出聲響，更是違規記點或扣分更是歷年常見，請記得不要攜帶手機入場或放置在臨時置物區並關機，若考試時手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則。

此外，全國試務會指出，故意損壞試題本，或在答案卡（卷）上挖補、汙損、折疊者，無論是五科或寫作測驗，均不予計列等級或級分。在考試說明時段內，提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試委員制止一次後停止者，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。

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