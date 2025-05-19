獨／高雄深夜槍響！男拒盤查狂奔還揮拳　警對空鳴槍追300米

▲高雄市警察局三民一分局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市街頭18日凌晨上演一場驚險的警匪追逐與圍捕。警方在執行例行擴大臨檢勤務時，發現一名徒步經過的男子形跡可疑，欲上前盤查，沒想到男子趁隙逃跑並企圖攻擊緊追在後的員警。情況危急下，警方依法對空鳴槍，最後在三民區一處停車場成功將其壓制逮捕歸案，確認他是逃逸的越南籍移工。

這起事件發生於18日凌晨0時10分左右。當時，三民一分局交通分隊員警正在自立一路執行擴大臨檢勤務，在勤務進行中，員警發現一名徒步男子，其步行姿態與神情顯得有些不自然，形跡頗為可疑，因此立即上前要求他配合進行初步的身分盤查，沒想到他拔腿就朝周邊的巷弄逃竄。

員警見狀展開追捕，並呼叫其他線上警力進行支援與圍堵。過程中，男子為了擺脫警方，不僅沒有停下腳步，甚至頻頻回身，試圖對靠近他的員警攻擊，因此員警對空鳴槍一發示警，喝令他停止逃逸。

不過，男子還是繼續逃跑，經過一段時間的搜尋與追蹤，警方在三民區安東街附近一處室外停車場將他壓制在地，並順利完成逮捕，大約追逐了300公尺。該男子是27歲的馮姓越南籍逃逸移工，警方除釐清其逃逸期間的活動外，也將針對其拒捕及妨害公務等行為，與逃逸移工身份一併依違反《入出國及移民法》及《刑法》妨害公務等罪嫌，移送地檢署偵辦，後續將由移民署處理遣返。