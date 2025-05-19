生人迴避！高雄旗津5／25「送肉粽」　在地人驚：50年第一次

▲高雄旗津。（資料照／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄旗津一棟社區近日發出「送煞公告」，將於5月25日晚間舉行科儀，呼籲社區住戶配合緊閉門窗，非必要勿在外逗留以防犯沖。公告一出後，在FB旗津地方社團裡引起熱議。有居民直呼，「在旗津五十幾年第一次聽到旗津有送肉粽。」

▲高雄旗津5／25「送肉粽」，時間、地點曝光。（圖／翻攝FB地方社團「旗津咱的故鄉」）

根據該社區公告指出，擇定5月25日晚間6點到8點，在旗津三路900巷5弄巷口舉行送煞儀式，並公告出煞科儀行進路線圖。 此儀式用意乃是為祈求存者安心，科儀時間請社區住戶配合門窗緊閉，非必要請勿在外逗留以防犯沖（日沖鼠）；如有造成不便之處請見諒。

據了解，起因是因一名37歲男子本月13日因債務壓力在家輕生，家屬便找來法師舉行送煞科儀，祈求存者安心，由於儀式僅是小規模，因此無需向警方事先申請。

有人直呼「我在旗津五十幾年第一次聽到旗津有送肉粽」，也有人說家有嫩嬰「考慮是否當天要去市區住宿」，但有居民認為「用尊重的心態去看待即可」。

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