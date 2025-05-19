高雄深夜2起停電！鹽埕分局也遭殃　民眾睡不著狂怨：熱死了

▲高雄鹽埕深夜發生人孔蓋傳出爆炸聲響，警消到場查看。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市昨(18日)晚間及今日清晨發生連續停電，鹽埕區一處人孔蓋突然傳出爆炸聲響，大批民眾熱到受不了，紛紛跑到屋外監督台電人員維修，台電人員查察後，發現是低壓電纜故障，造成139戶停電，包括附近的鹽埕分局也停電；另一起則發生在苓雅區，今(19日)凌晨因高壓電纜發生故障，造成440戶停電，不過經搶修後已全數復電。

18日晚間11點多，鹽埕區北斗街突傳出爆炸聲響，「碰！」民眾起初以為有人大力地在撞門或是放鞭炮，沒想到是人孔蓋冒出白煙，民眾嚇得緊急報請警消到場察看，隨後台電人員到場檢查，發現是高壓電纜故障，立即漏夜搶修。

▲民眾熱爆了！紛紛跑到屋外吹風。（圖／記者許宥孺翻攝）



不過維修過程必須先斷電，雖然是深夜停電，但南部天氣仍悶熱難耐，大批民眾熱到受不了，直呼「快熱死」，紛紛跑到屋外吹風，一邊拿扇子搧，一邊緊盯台電人員的維修進度。這起停電也造成附近的鹽埕分局跟著停電，不過幸好分局裡有備用發電機，不至於影響深夜市區的維安勤務。

▲台電漏夜搶修（圖／記者許宥孺翻攝）



台電表示，18日凌晨11點34分接獲消防局通報，位於鹽埕區手孔出現持續爆響聲，經派員至現場搶修，經查事故原因為用戶引接電纜線路故障，造成建國四路、北斗街、新興街一帶總計停電139戶，已於凌晨2點24分全數送電。

另一起停電意外則發生在19日清晨4點52分，苓雅區青年一路、林南街、光華一路一帶，因高壓電纜故障造成440戶停電，台電漏夜派人至現場搶修，並於清晨6點08分，全數完成復電。