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拜登罹患前列腺癌！症狀是什麼、存活率多高　8大QA一次看

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲前列腺癌是最常見的癌症之一。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者吳美依／綜合報導

美國前總統拜登（Joe Biden）確診前列腺癌（又稱攝護腺癌），且癌細胞已擴散至骨骼。《衛報》詳文分析這種癌症的8大常見問答，包括有哪些症狀，以及患者存活率多高。

1、什麼是前列腺癌？

前列腺是男性生殖系統裡一個小型、約核桃尺寸的腺體，就在膀胱的下方。它產生的液體，會與精子混合而形成精液。這種癌症始於，前列腺細的DNA發生變化，導致它們成長與繁殖過快，若未及時治療，可能擴散到其他身體部位，並且成為轉移性或晚期前列腺癌。

2、什麼是「侵略性」前列腺癌？

依據癌細胞與正常細胞的相似程度，前列腺癌被給予「格利森評分」（Gleason），分數從6分到10分不等。分數越低，代表癌細胞越接近正常細胞，看起來也比較健康。

舉例說明，6、7分代表癌症侵略性較低，癌細胞分化程度良好或中等，擴散速度可能較慢。如果達到8分以上，代表癌症侵略性較高，癌細胞分化程度不良或者沒有分化。

而根據拜登辦公室說法，他的分數是9分，意味著他的癌症是最具侵略性的。

▼拜登的前列腺癌「格利森評分」高達9分。（圖／路透）

▲▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

3、症狀是什麼？

所有類型的前列腺癌，包括最具侵略性的類型，直到腫瘤變大之前，可能都不會表現出症狀。但當症狀出現時，可能包括尿液和精液有血、尤其在晚上頻繁排尿、排尿困難。晚期前列腺癌的症狀，還包括尿失禁、背痛、骨頭疼痛、勃起功能障礙、疲勞、體重減輕、四肢無力等。

4、病因是什麼？

儘管年齡增長、肥胖、種族背景與家族病史，都被視為風險因素，但引發前列腺癌的確切原因，目前尚未確定。

5、如何檢測？

前列腺特異抗原（PSA）抽血檢查、直腸指檢都是常見的檢測方式。更具侵入性的診斷檢測，還包括前列腺切片、超音波掃描、磁振共振（MRI）。如果懷疑是較嚴重或較具侵略性的前列腺癌，可能需要骨骼掃描、電腦斷層（CT）掃描，甚至驗尿等，確認是否已經擴散。

▼前列腺癌的治療方式多種，取決於病患需求、偏好，以及病情嚴重程度。（示意圖／CFP）

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

6、治療方式是什麼？

治療方法有很多種，取決於癌症的嚴重程度，以及患者的需求及偏好。針對初期、小型、擴散緩慢的前列腺癌，定期追蹤監測或許就足夠了。已經發展的癌症，可能需要手術移除前列腺、放射性治療與化療、PSMA標靶治療、免疫治療等。轉移性癌症又比局部癌症更難治療，因為藥物很難接觸到所有腫瘤，並且完全根除癌細胞。

7、存活率有多少？

許多因素決定了存活率，包括癌症階段、患者年齡、整體健康狀況。不過，前列腺癌通常都能夠在早期發現，並且通常發展緩慢，大多數患者都能夠痊癒。

根據美國癌症協會（ACS），每年將近3.6萬人死於攝護腺癌。65歲以下患者罹病5年內存活率高達98%，80歲以上患者罹病5年內存活率則是85%。如果癌症已經轉移到其他身體部位，5年內存活率大幅下降，僅約30至40%。

8、前列腺癌多普遍？
事實上，前列腺癌是最普遍的癌症類型之一。根據估計，每8名男性就有1人在他的一生中曾經確診。

2021年，美國疾病管制與預防中心（CDC）通報，美國出現23萬6659起新增病例，而美國癌症協會估計，2025年將有31萬3780起新病例。儘管發病率正在上升，更早期與更好的檢測，將能夠促成更好的治療結果。美國癌症協會表示，美國高達330萬名患者，目前依然存活。

 
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