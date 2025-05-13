麥當勞APP「手機點餐」5／19起上線　免排隊還可累積點數

▲麥當勞APP全球版新功能「手機點餐」提供3大便利服務。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞全球版APP最新功能「手機點餐」將於5月19日起陸續上線，主要提供3大便利服務包括「點餐免排隊」、「開放累積M Points」及「同享會員專屬優惠」，預計6月下旬逐步擴大至全台門市。

▲麥當勞APP使用手機點餐內用掃描桌上QR CODE或手動輸入桌號，完成點餐後可選擇送餐到桌。

繼3月整合甜心卡後，麥當勞再度推出「手機點餐」新功能，且可享3大服務，其中「點餐免排隊」提供「內用」、「外帶」、「得來速」3種取餐方式。

「內用」只要入座打開手機點餐功能，掃描桌上QR CODE或手動輸入桌號，完成點餐後可選擇送餐到桌；「外帶」先使用手機點餐進行點餐，收到取餐通知即可至專屬櫃檯取餐；「得來速」則以手機點餐提前點餐，前往得來速車道報出取餐號碼，門市即開始製作餐點。

手機點餐同步可享「累積M Points」兌換麥當勞餐點，以及「同享會員專屬優惠」，開放兌換優惠券及回饋券，點選回饋優惠選擇想要的回饋或優惠後，按下兌換選擇加入至手機點餐當中即可使用。

麥當勞「手機點餐」將自5月19日起陸續上線，預計6月下旬推廣至全台門市；7月起歡樂送服務也將升級整合至APP當中，消費者可透過麥當勞全球版APP點餐、兌換優惠、回饋以及訂購歡樂送，且無論於門市或歡樂送訂餐皆可累積M Points，同時享有會員專屬優惠。