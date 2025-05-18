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橘貓為何80%都是公的？　研究揭「1基因變異」是關鍵

▲▼橘貓，胖貓，肥貓，折手手，示意圖。（圖／CFP）

▲研究指出，高達80%左右的橘貓都是公的。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

橘貓給人的印象溫和憨厚、體型圓潤，也有研究顯示，高達80%的橘貓都是公的。美日科學家15日發布2項研究，解釋了為何橘貓毛髮呈現橘色，以及為何大多數橘貓都是雄性。

《今日美國》報導，日本與史丹佛大學研究團隊發現，決定貓咪毛色的Rho GTP酶活化蛋白「ARHGAP36」旁邊，一小段DNA代碼缺失，直接導致了貓咪毛髮呈現橘色。

研究共同作者、史丹佛大學遺傳學教授巴許（Gregory Barsh）表示，這一小段DNA代碼遺失，導致ARHGAP36變得比原本豐富10倍，產生更多的紅色、橘色與黃色色素，最終融入貓咪毛髮之中，促成了橘貓的誕生。

巴許直言，這種變異類型「很不尋常」，因為「大多數變異……會讓基因失去功能或活性」，但在橘貓身上發生的狀況卻是「增加ARHGAP36基因的表現，而且還在特定類型細胞、也就是色素細胞裡發揮作用」。

此外，由於ARHGAP36存在於X染色體之中，因此母貓必須在2條X染色體都出現變異的情況下，才會成為橘貓，公貓卻只需要唯一的X染色體出現變異，就會呈現橘色。因此相較於母貓，公貓毛髮呈現橘色的機率高得多。

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