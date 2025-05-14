「宇宙滅亡時間」比預期早得多！　荷蘭研究證實了

▲宇宙滅亡時間，比過去預期的更早。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

荷蘭最新研究發現，宇宙滅亡的速度，比過去所預期的早得多，但沒有必要恐慌，因為這還要「10的78次方」年，也就是「1之後接著78個零」之久。此結果已發表在《宇宙學和天體粒子物理學雜誌》。

奈梅亨大學（Radboud University）3名科學家提出，宇宙滅亡時間可能發生在「10的78次方」年之後，相較於先前估計的「10的1100次方」年，可謂一次重大修正。研究第一作者法爾克（Heino Falcke）表示，「宇宙的最終終結，將來得比預期更快。幸運的是，它仍需要很長一段時間。」

CBS與法新社報導，3名科學家試圖計算最持久天體「白矮星」的最終消亡時間，其計算基礎是「霍金輻射」（Hawking radiation），也就是英國知名理論物理學家霍金（Stephen Hawking）提出的理論。

1970年代中期，霍金假設黑洞會洩漏輻射，像是被丟入水中的阿斯匹靈一樣慢慢溶解，也就是說黑洞壽命有限。3名科學家把該理論擴展到宇宙裡其他天體，計算出「蒸發時間」取決於密度，進而推估白矮星在理論上的壽命。

共同作者蘇伊勒科姆（Walter van Suijlekom）說，「透過提出此類問題，並且觀察極端案例，我們想要更好地了解這項理論。或許有一天，我們可以解開霍金輻射的謎團。」

不過，人類不需要太過擔心，因為除非我們能夠離開地球，否則早在宇宙終結之前，人類文明就已經不復存在。科學家認為，太陽將在10億年後變得太熱，導致海洋沸騰，不適合生命存活。大約80億年後，我們的恆星將往地球的方向膨脹，吞噬屆時已經貧脊且沒有生命的地球。