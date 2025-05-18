世壯運轉播出包！彭政閔「英文名變林郁婷」　民視道歉了

▲世壯運轉播出包，彭政閔的英文變成林郁婷的英文名。（圖／翻攝世壯運直播）

圖／CTWANT

2025雙北世界壯年運動會昨（17日）在台北大巨蛋隆重開幕，典禮邀請到多位重量級人物擔任聖火手，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、金馬影后張艾嘉、中華職棒傳奇球星「恰恰」彭政閔、巴黎奧運拳擊金牌得主林郁婷、以及世界紀錄最年長羽球選手林友茂。不料轉播畫面上的字幕卻出包，把彭政閔的英文名誤顯示成「Lin Yu-Ting（林郁婷）」，對此，轉播單位民視也發聲致歉了。

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▲世壯運開幕，邀請到多位重量級人物擔任聖火手。（圖／CTWANT）

世壯運開幕典禮上，由巴黎奧運金牌得主林郁婷率先出場，當時轉播畫面介紹顯示「聖火代表林郁婷 Torchbearer Lin Yu-Ting」，之後彭政閔出場時，中文名字無誤，但底下英文名卻仍然顯示為Lin Yu-Ting。

畫面被轉發到臉書社團「靠北世壯運」，網友們紛紛表示，「世壯運可不可以放過我一天，一天就好」 、「我不敢想像要是靠北世壯運停更了我會有多難過」 、「原來這就是歡樂向的運動賽事嗎」 、「怎麼會雷到這種程度」 、「不能因為恰恰打過變電箱就把他當成拳擊手啊。」

對此，轉播單位民視發文致歉，坦言因工作人員作業疏失，將彭政閔先生的英文拼音誤植為林郁婷女士的拼音，對兩人以及世壯運大會造成困擾，深感歉意，「我們已檢討內部流程，強化審核機制，以杜絕類似情況再次發生。感謝各界的指正與包容，也再次對造成的不便致上誠摯的歉意！」

本屆世壯運出包不斷，先前才出現海報英文拼字錯誤、志工證件姓名被直譯，甚至連形象看板上，都直接印出「四邊包繩-不打洞」給廠商的備註，如今連開幕典禮上也出現錯誤，引發民眾批評聲浪。

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