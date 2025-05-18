女子胸部CT驚現「鬼臉」　醫生揭原因：真兇竟是鴿子



▲30歲女乾咳1週，肺部CT驚見「鬼臉」。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

大陸1名30歲的夏姓女子（化名）近日因持續乾咳，到廣醫附屬番禺中心醫院呼吸科門診就診，胸部CT顯示雙肺多發感染伴多發空洞形成，收入呼吸與危重醫學科一區住院治療。該科主任醫師劉知陶查房時，敏銳捕捉到CT上形似「鬼臉」的特殊影像（即鬼臉症），高度懷疑感染隱球菌肺炎。

《魯中晨報》報導，醫生追問夏女近期是否曾接觸鳥類、禽類及飼養寵物，但患者否認。醫生安排夏女抽血送檢隱球菌抗原，同時安排無痛氣管鏡檢查，肺泡灌洗液送檢隱球菌抗原檢測及tNGS（靶向高通量測序）。次日，血液及肺泡灌洗液均回報隱球菌抗原陽性，tNGS檢出高序列新型隱球菌，確診為新型隱球菌肺炎。

得知診斷結果，夏女回憶起，自己2週前收到朋友送的2隻鴿子，她把鴿子圈養在家4天，後續宰殺並燉湯服用。醫生認為，患者感染新型隱球菌與宰殺鴿子相關，所幸經過相關治療後，夏女已順利康復出院。醫生說明，新型隱球菌是廣泛存在於鴿糞、土壤及腐爛植物中的真菌，乾燥後形成氣溶膠顆粒，通過呼吸道吸入感染人體。

醫生表示，養鴿人、鳥類愛好者、園藝工作者等長期接觸鳥類或土壤者，以及免疫力低下者（HIV、器官移植、長期使用激素），皆為感染新型隱球菌的高風險族群。隱球菌肺炎初期可無症狀，輕症表現類似感冒（咳嗽、低熱、胸痛），易被忽視；重症可能出現高熱、呼吸困難、咳血等症狀，若未及時控制，約10％患者會併發腦膜炎，死亡率高達60％至80％。

延伸閱讀

▸ 才叫完外送…老闆突約聚餐 已點餐員工遭「罰款800元」嗆：可以辭職

▸ 老公幫忙報稅10年 她準備驚喜察覺1事崩潰：真的有點心涼

▸ 原始連結