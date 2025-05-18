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「妳騎上我的腿」妻坦承摩鐵吃奶…對象竟是閨蜜　軍官夫怒告

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲台中一名人妻喊閨蜜「老婆」並上摩鐵開房間，被告上法院。（示意圖／ETtoday資料照）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名退役軍官少尉阿偉(化名)結婚5年，發現妻子小雲(化名)竟喊認識19年的閨蜜美美(化名)「老婆」，小雲還問美美「妳那天騎上來我的腿」、「什麼時候給我～」，小雲也對阿偉坦承對美美有「摸奶」、「吃奶」等親密行為，阿偉憤而將兩人告上法院。台中地院審理，判小雲和美美侵害配偶權，應連帶賠償24萬。可上訴。

阿偉主張，他和小雲在2019年結婚，婚後生下一女。2023年12月間他察覺小雲行為怪異，經常對他說謊且神情緊張，一日小雲不見蹤影，他傳LINE質問行蹤下，小雲坦承人在旅館，且和閨蜜美美有「摸奶」、「吃奶」等親密行為，也曾在台中開房及出遊，讓他聽了相當痛苦，之後小雲更在去年6月突然搬走，他憤而提告對小雲和美美求償60萬元。

阿偉拿出小雲和美美的親密訊息為證，內容包含小雲喊美美「老婆」，表示「妳那天騎上來我的腿」、「想親親了什麼時候給我」、「老婆色色」、「想抱抱親親」、「妳這輩子只能是我的人喔」，美美也回應「老公我愛妳，想妳了」、「我想跟妳愛愛了，都妳啦」、「妳也是一樣只屬於我的」，兩人宛如熱戀情侶，另還有阿偉質問小雲的對話，小雲坦承「我摸她奶」，阿偉怒問「有吃奶嗎？」，小雲也老實說「有」。

庭審時，小雲和美美辯稱，她們是已經認識19年的閨蜜，出去都有告知阿偉，阿偉甚至會建議她們去一中街、騎電動車去玩，後來小雲會離家，是因為阿偉有暴力行為，她申請到保護令後才搬走。

不過法官認為，小雲和美美雖說彼此只是好朋友、開玩笑聊天而已，但卻不只以「老公、老婆」相稱，還有許多表達愛意、希望身體接觸的對話，判兩人侵害配偶權，審酌阿偉為軍官少尉退役，現擔任保全，小雲為外送員，美美為二、三專畢業等情，判小雲和美美要連帶賠償24萬。可上訴。

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