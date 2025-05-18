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午後全台變天　「雨最大」地區曝

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲今日午後要注意雷陣雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

午後全台變天！中央氣象署指出，午後北部、東北部、各地山區易有局部大雨，尤其大台北、東北部有局部短延時豪雨發生的機率。

氣象署今天清晨發布「豪雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

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氣象署說，今天鋒面位於台灣北部海面，天氣更加不穩定，清晨台東有局部大雨發生，東北部、東部有不定時局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部以北沿海地區有零星短暫陣雨，東南部、恆春半島則有不定時零星短暫陣雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署表示，其他地區為多雲到晴，午後會有局部短暫雷陣雨，應注意午後北部、東北部、各地山區容易有局部大雨，尤其大台北、東北部有局部短延時豪雨發生的機率，部分地區下雨的時間將延續較久，晚間東北部、東部亦有局部大雨。

氣象署預報，周一至周五環境吹偏南風，花、東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢；周一清晨至上午，中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨；周六午後東北部、東部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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