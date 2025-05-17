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午後雷雨連發「明雨區擴大」　下周還有鋒面

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲鋒面靠近，明天抵達北部海面，今明兩天午後雷陣雨明顯。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面靠近，明天(18日)抵達台灣北部海面，今起午後雷陣雨明顯，明天擴及各地，各地午後有局部短暫雷陣雨，北部、東部和各山區雨勢較大。下周天氣穩定，不過午後大台北、東北部、東部及各山區仍有雷雨，下周四到下個周日再受鋒面影響，5月29日過後午後熱對流將更加旺盛。

中央氣象署預報員張承傳表示，未來一周以午後雷陣雨天氣為主，今明兩天午後雷陣雨明顯，其中今天東部、東南部、恆春半島不定時有短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部和各地山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨機率。

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明天鋒面抵達台灣北部海面，張承傳表示，除東南部、恆春半島有零星短暫陣雨外，東北部、東部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，北部、東北部及各地山區並有局部大雨機率，其中大台北、東北部有較大雨勢，東部晚間仍有局部大雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，下周一後天氣較為穩定，轉多雲到晴，環境偏南風，僅花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨，下周一清晨到上午中南部沿海有零星短暫陣雨。溫度方面變化不大，各地約30到34度，中南部近山區可到35到36度。

此外，下周四、下周五有鋒面接近，距離較接近，北部、東北部有零星短暫陣雨機率；西南風影響之下，南部近山區及東南部地區局部氣溫也可能較高。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

天氣風險公司資深顧問吳聖宇則在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下周日(25日)鋒面有機會南下來到台灣上空，且持續影響到26日，不過鋒面南下後很快就減弱，鋒面結構並不好，對於天氣影響可能以造成午後熱對流發展較旺盛為主。

吳聖宇指出，今年夏季西南季風進入南海時間點約落在5月29日左右，時間比正常5月16日到20日晚了約10天左右，西南季風進入南海並且往台灣附近伸展，環境水氣增多，午後熱對流發展可能會變得更頻繁且旺盛，中南部沿海夜晚清晨也有較高機會出現海陸風環流降雨。

至於典型梅雨，吳聖宇說明，再來就是要等到北邊有鋒面南下，跟西南季風搭配後，就有可能形成所謂典型的梅雨架構，不過依照目前預報，西南季風進到南海後，似乎暫時還沒有那麼快就會有鋒面南下，所以何時會出現真正符合定義的梅雨鋒面還有待持續觀察。

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