知名親子旅遊團「就是愛玩」驚傳倒閉　闆娘捲600萬元跑了

▲有2.6萬人加入的知名親子旅遊團「就是愛玩」驚傳倒閉。（圖／翻攝臉書、部落格）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高人氣的台灣親子旅遊社團「就是愛玩」近日傳出倒閉的消息，導致上百名家長受害。該社團因舉辦大型親子活動而廣受好評，然而，張姓女負責人捲走了102萬元的團費，並掏空了男友公司的500萬元，總計捲款達600萬元後逃跑。

「就是愛玩」是台灣知名的親子旅遊社團，主要舉辦大型親子活動，包括冬令營、夏令營及秘境旅遊團等，還提供親子票券、玩具及教具團購服務。該社團在媽媽圈有著極高的口碑，每次開團名額都十分搶手，活動檔期已排到8月。然而，4月初的無預警倒閉消息讓許多家長錯愕不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張姓老闆娘被爆出捲款600萬元逃跑。（圖／翻攝臉書、部落格）



根據《三立新聞網》報導，該社團已計劃了10個旅遊團，然而活動卻在3月後突然停止。許多家長早已支付了高額的團費，但活動卻被無預警取消。受害家長表示，她報名價值9000元的活動，如今活動取消也無法追回款項。

面對突如其來的倒閉消息，130多位受害家長成立了自救會，要求社團說明資金流向並追回款項。家長們表示，社團取消的活動多達10場，受害人數眾多，損失金額巨大。

張姓女負責人的蘇姓男友表示，所有的團費都匯入了張女的個人帳戶，他只有協助營運，且自己公司內的500萬元也被張女掏空。此外，蘇男的公司沒有旅行社執照，是否違法接團仍需進一步釐清，目前警方和相關部門也已介入調查。