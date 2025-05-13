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【廣編】家樂氏攜手TRUE YOGA FITNESS啟動纖美挑戰　以「美食級3倍纖維*」穀片新體驗開啟健康輕盈夏日

▲▼家樂氏,TRUE YOGA FITNESS,穀片,纖維,夏天,纖美挑戰。（圖／業者提供）

▲美國知名穀物品牌家樂氏與亞洲最大瑜珈健身品牌TRUE YOGA FITNESS攜手，即日起至5月26日期間推出「家樂氏 ✕ TRUE YOGA FITNESS 纖美挑戰」活動。

圖、文／家樂氏提供

家樂氏與知名瑜珈品牌TRUE YOGA FITNESS合作，於即日起至5月26日推出「纖美挑戰」活動，結合家樂氏全新上市的麥纖脆穀片與專業瑜珈課程，鼓勵消費者以聰明飲食搭配運動，輕鬆達成健康纖美目標，迎接充滿活力的夏季。

家樂氏全新推出的麥纖脆穀片，以「美食級3倍纖維*」為特色，改變大家對高纖食品的刻板印象。這款穀片不僅融入酥脆穀片與多種果乾，每兩份即可提供每日所需膳食纖維的50%，有效促進腸道健康並增加飽足感。透過簡單的早餐選擇，消費者能在享受美味的同時，輕鬆補充營養。

活動期間，參加者可享受家樂氏麥纖脆的健康美食，同時體驗TRUE YOGA FITNESS旗下12間場館提供的精選瑜珈課程。每間場館將開設一堂限定課程，內容涵蓋舒緩、伸展及核心訓練等多元主題，參加者可依自身需求自由選擇。凡於指定期間報名「纖美挑戰」活動者，即可獲得家樂氏麥纖脆穀片一包（口味隨機）。此外，各TRUE YOGA FITNESS場館的前10名報名者還能獲得升級版【麥纖脆禮包】，內含兩種口味穀片及品牌好禮。

TRUE YOGA FITNESS的會員可透過App或官網報名，一般民眾則可使用家樂氏線上報名表單參加。主辦方將於2025年6月1日以簡訊通知一般民眾報名結果，TRUE YOGA FITNESS會員則可在App或官網查詢。課程詳細時間與注意事項將於活動網站及官方管道陸續公布。更多活動詳情，請造訪報名連結https://forms.office.com/r/FWviVvWD4y或聯繫活動信箱 kelloggs.event@gmail.com。

*註：膳食纖維含量與Special K香脆麥米片原味相比，每100g增加9.4g。

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