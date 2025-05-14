熱到食慾不振？全家冷義大利麵、涼麵系列涼爽美味消暑氣　指定飲品組合餐現省10元

▲全家便利商店推出多種冷義大利麵與涼麵，每款風味獨具特色，清爽開胃讓人忍不住一口接一口。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

夏天到了，出門都像是走進蒸籠一樣熱得讓人受不了，甚至熱到食慾不振，每天午餐到底要吃什麼最讓人苦惱？不想走大老遠飆汗搞得全身濕搭搭，也不想吃太燙的食物邊吃邊流汗好狼狽，有哪些清爽不油膩的食物可以買呢？其實，透心涼的消暑美味就在巷口的全家便利商店裡，多款冷義大利麵與涼麵系列，不論是喜歡酸甜清爽的人還是呷意濃郁鹹香控，通通都能吃到你心愛的那款，清涼口感不只降溫，好吃滋味還能帶來滿滿的幸福感，保證讓人恢復食慾，只想一口接一口「速」完！

▲愛「麵」子一族的夏日必備清涼滋味，通通都在全家便利商店。（圖／資料照）

其中全家便利商店uno pasta開發出四種可以冷著吃的「冷義大利麵」，顛覆不少人想像，喜歡酸酸甜甜口感的人，千萬不要錯過「蕃茄莎莎鮪魚冷義大利麵」，蕃茄的清新、黑橄欖的香氣、解膩的青花菜以及畫龍點睛的起司丁，加上低熱量高蛋白的鮮美鮪魚，完全就是夏天的絕配，淋上特製蕃茄莎莎醬，每一口都帶著淡淡的酸味與鮪魚的鮮香，讓味蕾瞬間被唤醒超開胃。細麵搭配這些新鮮的食材，麵條吃起來Q彈有勁，零負擔的感覺保證從第一口開始就愛上這股涼爽感。

海鮮控報到囉！「羅勒海鮮冷義大利麵」一定會讓你吃一口就驚豔。基底醬汁青醬是以羅勒、九層塔，混合麝香葡萄白酒醋及薄荷製成，擁有獨特香氣和清爽酸味，沾附著滑順麵條，每一口都能感受到宛如來到義大利的陽光味道，搭配上新鮮蝦仁、烤南瓜丁、紅甜椒和紫高麗菜絲，光是鮮豔配色就夠開胃，為視覺和味覺都帶來專屬夏日的清涼享受，準備好在5/21上市的第一天就去搶買！

天氣熱正適合來點檸檬的清爽，「西西里雞肉冷義大利麵」完全符合喜愛酸甜清爽口味朋友的喜好！鮮榨檸檬汁為基底，調和日本限定瀬戶內海沙丁魚萃取液，加上奧勒岡等西式香辛料提味及義大利純橄欖油製成西西里香草醬汁，檸檬的酸香吃一口清涼感就直衝腦門，小黃瓜片、紅黃甜椒與雞肉絲的搭配，豐富多層次且義式風味十足，每一口都是爽口的清新滋味！

嗜辣的人必選「泰式海鮮冷義大利麵」，使用國產雲林新鮮大蒜、朝天椒、屏東新鮮檸檬汁、洋蔥及泰國直輸魚露，熬煮製成的酸辣泰式醬汁，味道既清爽又足夠嗆辣，刺激早已被燠熱暑氣悶到無感的味蕾，再搭配上口感輕爽的白木耳、紫洋蔥絲、胡蘿蔔絲及蝦仁，食材輕盈低負擔，分量輕巧剛剛好，風味酸辣開胃讓人難以抗拒，吃完一碗還想再來一碗。

▲全家冷義大利麵吃得到酸香風味，也有海鮮的鮮味，讓每一口都極其開胃，搭配Q彈細麵，無負擔的涼爽感一秒消暑。

全家便利商店不只冷義大利麵好吃，涼麵也是消暑的好選擇！新上市的「日式蕎麥沾麵」及「和風涓絲冷麵」讓人好期待；「日式蕎麥沾麵」的麵條是選用30%日本蕎麥粉，以整顆蕎麥研磨，風味口感更道地，搭配上「鰹魚厚削」醬汁，點綴上蔥花、海帶芽，讓麵條與醬汁既一起滑順入口，又能吃出鮮明層次感，整體風味清新爽口，一個不注意就唏哩蘇嚕吃光光。南九州Fair好評推薦的「和風涓絲冷麵」，靈感來自日本流水素麵，細白冷麵淋上鰹魚昆布醬油及芥末，再用蔥花增色，一碗看了就感覺清爽的夏日風味麵便完成了，入口滑溜滋味讓暑氣瞬間消失。

原本就超受歡迎的「椒麻香蔥雞絲涼拌麵」，厚芯波浪麵體吃起來又軟又Q，滑順好入口，選用香蔥醬油加上花椒辣油的雙醬包，帶來又香又麻的豐富滋味，搭配醬香雞絲，滋味相乘微辣讓人欲罷不能、吃到停不下來，美味突破你對超商食物的想像。另一款「芝麻鰹魚烏龍冷麵」會是愛吃烏龍麵條的人首選，烏龍麵條Q彈有勁道，搭配上金黃蛋絲和爽脆小黃瓜絲，淋上芝麻油鰹魚露再拌入微嗆芥末，簡單就好吃到足以讓人回味無窮，難怪有網友天天吃也吃不膩！

說到涼麵，怎麼能不提經典的「台式麻醬涼麵」呢？全家便利商店「台式麻醬涼麵」的靈魂醬汁，選用細研磨花生醬並使用雲林百年品牌「丸莊醬油」製成，麵條則是選用方型波浪微捲麵體，吃起來超彈牙，每一口麵條都吸附了醬油的鹹香，配上基本的紅蘿蔔絲和小黃瓜絲，吃起來不油不膩也不會過鹹，經典美味就是炎炎熱夏無腦吃的最佳解方，既滿足又消暑！

食量大的人就選「大滿足系列」的麻醬涼麵，同樣使用雲林百年品牌「丸莊醬油」，加上國產台南14號履歷花生醬細研磨花生醬，雙醬風味再拌入蒜泥，吃起來香氣撲鼻，麵條分量讓這款涼麵拿起來手感很沉，絕對不擔心吃不飽。如果你是麻辣控，就選大滿足系列「香辣涼麵」，麵條Q彈入口的同時，能吃到國產台南14號履歷花生醬加上以蔥薑蒜、花椒、辣椒等慢火煉製私房辣椒醬，雙醬融合後帶來的香辣滋味超痛快，根本試圖讓人一吃就上癮、爽到不行！

▲全家涼麵系列，無論是帶有微微麻辣感的椒麻雞絲涼麵，還是清爽可口的芝麻鰹魚烏龍沾麵，每一口都是涼感滿分，滿足大家對夏天的所有想像。

近期全家還祭出超值優惠，購買冷義大利麵全品項，使用全盈+pay結帳就享79折優惠；另外涼麵及冷義大利麵全品項搭配指定飲品（Let‘s Tea全系列、Fami Collection 700ml飲品系列），一組買起來立刻現省10元；讓你在品嚐美味的同時，還能輕鬆省錢，爽快又划算！不管你是喜歡清爽的冷義大利麵，還是熱愛麻辣的涼麵，全家隨時為民眾準備好消暑美味，讓你在炎熱的夏天也能輕鬆享受清涼滋味，還等什麼？不論是愛嚐鮮的學生、小資上班族還是想瘦身餐餐選擇小分量的人，快來全家開啟夏季消暑之旅吧！