輕軌又出事！賓士熟女違規左轉「擦撞列車」　現場畫面曝光

記者吳世龍／高雄報導

高雄輕軌昨（16）日晚間於三民區大順二路與日全街口發生交通事故。一輛由35歲林姓女子駕駛的賓士轎車，沿大順二路往東行駛，於日全街口違規左轉時，不慎與後方同向駛來的輕軌列車發生輕微擦撞。所幸這起事件並未造成人員傷亡。

▲林姓女子昨晚開著賓士車行經大順二路，違規左轉日全街，與後方行駛而來的輕軌列車發生擦撞。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方於昨晚7時10分許接獲報案後，迅速趕抵現場處理。對雙方駕駛進行酒測，確認並無酒後駕駛情事。雖然事故發生於下班尖峰時段，但輕軌列車在5分鐘內即恢復正常通行。初步調查，林姓女駕駛在禁止左轉的路口進行左轉，明顯違反了道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款「不依標誌、標線、號誌指示轉彎」之規定，將面臨新臺幣600元至1800元的罰鍰。三民二分局鼎山派出所已依法對林女開出罰單，詳細的肇事原因將由交通大隊進一步分析研判。

警方表示，輕軌屬於大眾捷運系統，其運行順暢與否影響眾多市民的交通權益。因此，本分局也依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪嫌，將林女移送高雄地方檢察署偵辦。

三民二分局在此呼籲所有駕駛人，行經輕軌沿線路段時，務必留意相關交通標誌、標線及號誌指示，並依規定行駛，共同維護自身及其他用路人的安全。