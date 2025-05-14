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人夫私房錢藏木門　妻撬開如「吃角子老虎機」中大獎狂吐幣

有片／人夫私房錢藏木門　妻撬開如「吃角子老虎機」中大獎狂吐幣網笑歪

▲馬來西亞一名人夫偷藏私房錢，沒想到意外被妻子發現。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

偷偷藏私房錢是不少已婚男士的「共同樂趣」，為了不讓另一半發現，藏匿地點可說是無奇不有。最近在馬來西亞，就有一位人夫別出心裁，竟然把他的秘密小金庫藏在自家廁所的木門裡面。他的妻子近日察覺木門似乎不太對勁，好奇之下動手撬開，沒想到竟看見大量錢幣像瀑布一樣傾瀉而出，多年來辛苦累積的私房錢瞬間「見光死」。

綜合外媒報導，吉隆坡一名人夫為了躲避妻子的注意，竟然出奇不意地將私房錢藏在自家廁所的木門裡，不過百密仍有一疏，他的秘密還是被精明的妻子發現，更戲劇性的是，當她妻子用工具撬開木門時，竟出現錢幣像小瀑布般湧出的畫面，這段過程的影片上傳TikTok後，被眾多網友高度關注，超過1.4萬人瘋狂轉發。

有片／人夫私房錢藏木門　妻撬開如「吃角子老虎機」中大獎狂吐幣網笑歪

▲人妻用工具撬開木門，頓時從洞口吐出一堆錢幣。（翻攝抖音@kachacha528）

這名人妻手持工具正對著木門上的洞口進行敲擊，地面上則放置著一大一小的盤子，隨著她的敲擊動作，難以置信看見大量的錢幣從洞口傾瀉而出。一旁似乎還有位「助手」，眼見紫色的膠盤快要被錢幣填滿，便迅速地將其倒入旁邊較大的盤子中，然後再把紫盤放回原位，準備繼續承接從木門湧出的錢幣。從那驚人的銀幣數量來推測，這位丈夫想必是長時間偷偷地積攢這些財物，沒想到一夕之間卻被妻子發現，多年來的秘密小金庫瞬間瓦解。

@kachacha528 AMIN????????❤️???? #KuatCOD???? #oderbarangtiktok #Cod #viralvideo #foryoupage #bismillahfyp #foryou #bugispride????️???? @CEO⚡️Y16pco???? ♬ suara asli - Anggadermawan

這段影片簡直是網友們的快樂泉源，各種爆笑留言湧現，「存錢在門裡，門一開，儲蓄直接變維修基金」「存的錢夠換新門嗎？」「今晚我要檢查廁所門了，說不定老公也在那裏存錢」「老婆：『這不是門，這是提款機！』」「以後進廁所要收費了，自家廁所也要投幣」。


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