520周年／朝野對立激化逼出大罷免　星火燎原的台灣民主奇觀

▲民進黨團總召柯建銘喊出大罷免，逼得國民黨人仰馬翻。（圖／記者屠惠剛攝）



總統賴清德520執政將滿一周年，回顧這一年來的政治環境，朝小野大的局勢，讓立法院成為主戰場，朝野對立加劇，甚至有股暴戾之氣；而國際局勢也千變萬化，中共解放軍軍演常態化，兩岸關係愈趨緊張。《ETtoday新聞雲》彙整了賴清德這內外交迫的一年，從國會、內閣、國防到兩岸，一次讓讀者了解，這一年到底發生了哪些事。



文／杜冠霖、鄭佩玟、陳家祥

賴清德總統執政的這一年，立法院朝野對立激化到前所未見的程度，重回最大黨的國民黨在壓抑8年之後，一掃過去溫良恭儉讓形象，在國會展開大反擊，但享受最大黨快感的同時，面對高度政治性爭議法案卻輕忽與社會對話的重要性，無法將不認同綠營的民氣援引成靠山。而表決都輸的民進黨，遂在黨團總召柯建銘的籌謀下，使出大罷免招數，雖然被批綠營是選輸要翻桌，初始也沒有被看好，但星星之火竟成燎原之勢，至今已演變成一場公民社會運動，不論罷免結果如何，都將深深影響台灣政治發展。

第11屆立法院成立後，國民黨躍居國會第一大黨，立法院再度回到朝小野大局面。在嘗盡過去8年國會表決皆輸的苦楚後，國民黨誓言揚眉吐氣，從首會期的國會改革法案開始，一直到接下來的《財劃法》、《憲法訴訟法》、《選罷法》修法，最後再到總預算案的審查，國民黨與民眾黨聯手，一路輾壓民進黨。

但在讓民進黨政府知道「誰是老大」的同時，外界對於國民黨立委的仇恨值也不斷堆疊。藍白挾國會多數優勢，油門一路踩到底，卻忽略與社會對話的重要性，藍營薄弱的論述能力難以和思考靈活的綠營相比較，即便修法是要幫民眾爭取利益，但在綠營鋪天蓋地的操作下，仍難以搏得民眾的好感。

站在民進黨立場，與在野黨溝通無用，就算打了幾場架，仍是無法扭轉劣勢。不過在國會改革戰場上，藍白的沒收民主沒收討論，意外讓10萬青鳥集結在立法院外高聲怒吼。一度怨氣沸騰的青鳥差點要衝進立法院，重演太陽花事件 ，不過被綠營高層制止，但這一次的集結，也讓民進黨體認到民間高度動員的能耐，而這股力量，也成了點燃罷免案的火種，讓民進黨更有底氣去推動大罷免這個不可能的任務。

▲北市罷藍委團體聯合送件記者會。（圖／記者林敬旻攝）



值得一提的是，當時在青鳥的遊行中，已有民眾自發性拿出看板給大家投票，希望罷免誰。當時，沒人想過罷免能真正成局，更多的是情緒性的宣洩。現實面來看，覆議案失利、表決不斷落敗，綠委們毫無反制能力、滿滿挫敗感縈繞在綠營，綠營支持者對現況的怨氣也越發難以壓抑。

國會改革法後續遭大法官會議解釋成部分違憲，藍白在這一局可說是以慘敗收場，但國民黨並沒有因此改變戰略，反而提出更多爭議法案，如憲法訴訟法、財劃法與選罷法修法，在幾度強渡關山下，國會朝野衝突越發對立。去年12月21日，總統賴清德便指出，立法院強行通過3項法案(指憲訴法、財劃法與選罷法修法)，未經充分討論，無視民意，沒收民主國家權力分立的原則，更是悖離民主國家人民作主的真諦。但他強調，民主的紛爭，要用更大的民主來解決，未來希望一起匯聚更大的力量，守護民主台灣。

這是賴清德首次談到民主紛爭要用更大民主來解決，但此時外界還無法領略到他真正的弦外之音。2025年元旦，賴清德發表元旦文告，再提民主紛爭要用更大民主來解決，而他本人也親解所謂更大民主是，人民才是國家主人，而針對立法院通過的法案，人民依法有選舉、罷免、創制、複決的權利，人民可以展現當家作主的精神，這就是他說的更大的民主力量。

賴清德點出更大民主的作為後，柯建銘於一月四日在立法院表示，針對國會的亂象，以目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意才能救台灣，除了立法院正副院長改選外，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。這是柯建銘第一次喊出大罷免，但之後臉書貼出2篇長文，回應的綠委卻是寥寥可數，甚至綠委王世堅認為不應挑起這種仇恨式罷免。

▲總統賴清德喊出用更大民主解決民主紛爭。（圖／記者屠惠剛攝）



對於老柯揚言要罷免全部藍委，不少人私下認為老柯是不是瘋了？因為常理而言，要把全部藍委罷掉簡直是不可能任務。而藍營也表示正面迎戰，甚至不排除也要罷免綠委反制。只是柯建銘的登高一呼，卻也讓悶了大半年的綠營支持者開始自發性集結、招募志工，醞釀要罷免選區藍委。

直到一月底重頭戲總預算審查時，行政單位一反財劃法時未能及時提出版本的遲鈍狀態，一一點出藍委提案不合理處，包含消防頭盔案、公視案等，甚至砍光業務費，導致行政機關運作困難等等，執政黨針對幾項荒腔走板的提案快速攻防，受總預算刪減波及的民間單位也表達不滿，總預算案成了點燃大罷免潮戰火的最後一根稻草。

自此柯建銘也吹起了集結號角，農曆年前的一月二十四日，他發出「超甲級甲動」，要求全體黨團在休會後成立服務站，不分區及沒有藍委的選區，負責收全國各地罷免書，南北連線、全台分進合擊。結果農曆過年時便可見各地罷團開始擺攤設置連署站，當時不乏各地連署站大排長龍的盛況，農曆年後，二月初數十個罷免團體也如期繳出了一階提議連署書，大罷免行動便如火如荼展開了。

這次運作大罷免的公民團體也展現出民團少見的紀律與配合度，拆解、分析遊戲規則，精準掌握時間、確保資料填寫不出錯；找來網紅、網路意見領袖、社會賢達，把流量、聲量變現成一張張連署書。

相較之下，國民黨籍民代仍不當回事，藍委王鴻薇對著鏡頭做鬼臉嗆聲「來罷免我啊！」、徐巧芯反嗆「你罷我一個、我罷你五個」都成為罷團的免費柴火，各罷團幾乎一一緊迫盯人，最終35位泛藍立委過了一階提議門檻，而二階也有高達30位藍委達標。

反觀國民黨草草提出「以罷制罷」、「精準罷免」，但不願做苦工一步一腳印好好拚連署，只想抄捷徑，卻也因為不合格連署、幽靈連署過多，全台有連署罷綠委的黨部與區黨部都遭檢調搜索，甚至多位書記長與黨工被羈押。藍委翁曉玲在修選罷法時一席「警告罷免團體不要大抄特抄」的言論，事後回顧更是格外諷刺。本來仍與綠營、罷團叫陣的藍委也開始一一沉潛，避免再添仇恨值。

面對大罷免，國民黨一直質疑背後是民進黨中央在主導，但要同時催出全台的罷免動能，單靠民進黨中央力量也難成事，畢竟綠營一開始也沒有想到罷免會成為全民運動，所以只站在協助觀望的角色。因此真要說的話，這局面絕非綠營運籌帷幄的成果，而是藍營一路錯判情勢、精算失敗的結果。

新國會的國民黨有了武力，卻失了智力，輕忽總預算案的後座力，黨團一路強硬的態度彷彿帶領眾藍委上失智列車，殊不知社會輿論並非完全相挺，反被民進黨搬出「砍社福」、「砸體育」、「凍健保」論述渲染仇恨情緒，社會輿論就此定型，藍委再怎麼解釋也無力回天。

另一方面，國民黨中央誤判情勢，先冷處理大罷免、一下又要以罷制罷，還拋出反廢死、反戒嚴公投計畫綑綁罷免案推升投票率，戰略主軸備受質疑，落入絕對劣勢後，讓黨內對於國民黨主席朱立倫的領導能力達到不滿高峰。

大罷免已從一階提議，走到了二階連署，只剩第三階段投票的最後一哩路。曾經柯建銘在接受訪問時被問到發起大罷免前是否與賴清德先談過？柯建銘回應，「我難道要做這種大事，沒有跟總統、行政院長溝通？」老柯說，他們三人默契很夠，「怎麼設定議題都有橋段的.......我準備這一刻超過一甲子」。

不論最早起心動念大罷免的想法出自於誰，柯建銘老驥伏櫪的真正目的，就是為了重洗朝小野大局面。一開始，政壇不少人認為能罷免藍委要過二階門檻並非易事，但時移勢易，公民自主發起的羸弱火苗，若沒有藍營不斷增添火種，如何一路燒出熯天熾地之勢？「大罷免」這個在民主社會中前所未見的行動，能推進到如今的轟轟烈烈，絕非單一力量可以主導。如今這股勢已難以停下，最終第三階段的投票結果如何無人能知，但看得出，台灣社會的公民力量已沛然莫之能禦。