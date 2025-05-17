　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

520周年／朝野對立激化逼出大罷免　星火燎原的台灣民主奇觀

▲▼柯建銘 大罷免 立法院院會 癱瘓 海報戰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘喊出大罷免，逼得國民黨人仰馬翻。（圖／記者屠惠剛攝）

總統賴清德520執政將滿一周年，回顧這一年來的政治環境，朝小野大的局勢，讓立法院成為主戰場，朝野對立加劇，甚至有股暴戾之氣；而國際局勢也千變萬化，中共解放軍軍演常態化，兩岸關係愈趨緊張。《ETtoday新聞雲》彙整了賴清德這內外交迫的一年，從國會、內閣、國防到兩岸，一次讓讀者了解，這一年到底發生了哪些事。

文／杜冠霖、鄭佩玟、陳家祥

賴清德總統執政的這一年，立法院朝野對立激化到前所未見的程度，重回最大黨的國民黨在壓抑8年之後，一掃過去溫良恭儉讓形象，在國會展開大反擊，但享受最大黨快感的同時，面對高度政治性爭議法案卻輕忽與社會對話的重要性，無法將不認同綠營的民氣援引成靠山。而表決都輸的民進黨，遂在黨團總召柯建銘的籌謀下，使出大罷免招數，雖然被批綠營是選輸要翻桌，初始也沒有被看好，但星星之火竟成燎原之勢，至今已演變成一場公民社會運動，不論罷免結果如何，都將深深影響台灣政治發展。

第11屆立法院成立後，國民黨躍居國會第一大黨，立法院再度回到朝小野大局面。在嘗盡過去8年國會表決皆輸的苦楚後，國民黨誓言揚眉吐氣，從首會期的國會改革法案開始，一直到接下來的《財劃法》、《憲法訴訟法》、《選罷法》修法，最後再到總預算案的審查，國民黨與民眾黨聯手，一路輾壓民進黨。

但在讓民進黨政府知道「誰是老大」的同時，外界對於國民黨立委的仇恨值也不斷堆疊。藍白挾國會多數優勢，油門一路踩到底，卻忽略與社會對話的重要性，藍營薄弱的論述能力難以和思考靈活的綠營相比較，即便修法是要幫民眾爭取利益，但在綠營鋪天蓋地的操作下，仍難以搏得民眾的好感。

站在民進黨立場，與在野黨溝通無用，就算打了幾場架，仍是無法扭轉劣勢。不過在國會改革戰場上，藍白的沒收民主沒收討論，意外讓10萬青鳥集結在立法院外高聲怒吼。一度怨氣沸騰的青鳥差點要衝進立法院，重演太陽花事件 ，不過被綠營高層制止，但這一次的集結，也讓民進黨體認到民間高度動員的能耐，而這股力量，也成了點燃罷免案的火種，讓民進黨更有底氣去推動大罷免這個不可能的任務。

▲北市罷藍團體聯合送件記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市罷藍委團體聯合送件記者會。（圖／記者林敬旻攝）

值得一提的是，當時在青鳥的遊行中，已有民眾自發性拿出看板給大家投票，希望罷免誰。當時，沒人想過罷免能真正成局，更多的是情緒性的宣洩。現實面來看，覆議案失利、表決不斷落敗，綠委們毫無反制能力、滿滿挫敗感縈繞在綠營，綠營支持者對現況的怨氣也越發難以壓抑。

國會改革法後續遭大法官會議解釋成部分違憲，藍白在這一局可說是以慘敗收場，但國民黨並沒有因此改變戰略，反而提出更多爭議法案，如憲法訴訟法、財劃法與選罷法修法，在幾度強渡關山下，國會朝野衝突越發對立。去年12月21日，總統賴清德便指出，立法院強行通過3項法案(指憲訴法、財劃法與選罷法修法)，未經充分討論，無視民意，沒收民主國家權力分立的原則，更是悖離民主國家人民作主的真諦。但他強調，民主的紛爭，要用更大的民主來解決，未來希望一起匯聚更大的力量，守護民主台灣。

這是賴清德首次談到民主紛爭要用更大民主來解決，但此時外界還無法領略到他真正的弦外之音。2025年元旦，賴清德發表元旦文告，再提民主紛爭要用更大民主來解決，而他本人也親解所謂更大民主是，人民才是國家主人，而針對立法院通過的法案，人民依法有選舉、罷免、創制、複決的權利，人民可以展現當家作主的精神，這就是他說的更大的民主力量。

賴清德點出更大民主的作為後，柯建銘於一月四日在立法院表示，針對國會的亂象，以目前民進黨立委席次已無法撼動藍白賣台行為，必須喚起民意才能救台灣，除了立法院正副院長改選外，「41席國民黨區域立委也一定要罷免掉」。這是柯建銘第一次喊出大罷免，但之後臉書貼出2篇長文，回應的綠委卻是寥寥可數，甚至綠委王世堅認為不應挑起這種仇恨式罷免。

▲▼賴清德出席 歐戰勝利80週年紀念茶會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統賴清德喊出用更大民主解決民主紛爭。（圖／記者屠惠剛攝）

對於老柯揚言要罷免全部藍委，不少人私下認為老柯是不是瘋了？因為常理而言，要把全部藍委罷掉簡直是不可能任務。而藍營也表示正面迎戰，甚至不排除也要罷免綠委反制。只是柯建銘的登高一呼，卻也讓悶了大半年的綠營支持者開始自發性集結、招募志工，醞釀要罷免選區藍委。

直到一月底重頭戲總預算審查時，行政單位一反財劃法時未能及時提出版本的遲鈍狀態，一一點出藍委提案不合理處，包含消防頭盔案、公視案等，甚至砍光業務費，導致行政機關運作困難等等，執政黨針對幾項荒腔走板的提案快速攻防，受總預算刪減波及的民間單位也表達不滿，總預算案成了點燃大罷免潮戰火的最後一根稻草。

自此柯建銘也吹起了集結號角，農曆年前的一月二十四日，他發出「超甲級甲動」，要求全體黨團在休會後成立服務站，不分區及沒有藍委的選區，負責收全國各地罷免書，南北連線、全台分進合擊。結果農曆過年時便可見各地罷團開始擺攤設置連署站，當時不乏各地連署站大排長龍的盛況，農曆年後，二月初數十個罷免團體也如期繳出了一階提議連署書，大罷免行動便如火如荼展開了。

這次運作大罷免的公民團體也展現出民團少見的紀律與配合度，拆解、分析遊戲規則，精準掌握時間、確保資料填寫不出錯；找來網紅、網路意見領袖、社會賢達，把流量、聲量變現成一張張連署書。

相較之下，國民黨籍民代仍不當回事，藍委王鴻薇對著鏡頭做鬼臉嗆聲「來罷免我啊！」、徐巧芯反嗆「你罷我一個、我罷你五個」都成為罷團的免費柴火，各罷團幾乎一一緊迫盯人，最終35位泛藍立委過了一階提議門檻，而二階也有高達30位藍委達標。

反觀國民黨草草提出「以罷制罷」、「精準罷免」，但不願做苦工一步一腳印好好拚連署，只想抄捷徑，卻也因為不合格連署、幽靈連署過多，全台有連署罷綠委的黨部與區黨部都遭檢調搜索，甚至多位書記長與黨工被羈押。藍委翁曉玲在修選罷法時一席「警告罷免團體不要大抄特抄」的言論，事後回顧更是格外諷刺。本來仍與綠營、罷團叫陣的藍委也開始一一沉潛，避免再添仇恨值。

▲北市罷藍團體聯合送件記者會。（圖／記者林敬旻攝）

面對大罷免，國民黨一直質疑背後是民進黨中央在主導，但要同時催出全台的罷免動能，單靠民進黨中央力量也難成事，畢竟綠營一開始也沒有想到罷免會成為全民運動，所以只站在協助觀望的角色。因此真要說的話，這局面絕非綠營運籌帷幄的成果，而是藍營一路錯判情勢、精算失敗的結果。

新國會的國民黨有了武力，卻失了智力，輕忽總預算案的後座力，黨團一路強硬的態度彷彿帶領眾藍委上失智列車，殊不知社會輿論並非完全相挺，反被民進黨搬出「砍社福」、「砸體育」、「凍健保」論述渲染仇恨情緒，社會輿論就此定型，藍委再怎麼解釋也無力回天。

另一方面，國民黨中央誤判情勢，先冷處理大罷免、一下又要以罷制罷，還拋出反廢死、反戒嚴公投計畫綑綁罷免案推升投票率，戰略主軸備受質疑，落入絕對劣勢後，讓黨內對於國民黨主席朱立倫的領導能力達到不滿高峰。

大罷免已從一階提議，走到了二階連署，只剩第三階段投票的最後一哩路。曾經柯建銘在接受訪問時被問到發起大罷免前是否與賴清德先談過？柯建銘回應，「我難道要做這種大事，沒有跟總統、行政院長溝通？」老柯說，他們三人默契很夠，「怎麼設定議題都有橋段的.......我準備這一刻超過一甲子」。

不論最早起心動念大罷免的想法出自於誰，柯建銘老驥伏櫪的真正目的，就是為了重洗朝小野大局面。一開始，政壇不少人認為能罷免藍委要過二階門檻並非易事，但時移勢易，公民自主發起的羸弱火苗，若沒有藍營不斷增添火種，如何一路燒出熯天熾地之勢？「大罷免」這個在民主社會中前所未見的行動，能推進到如今的轟轟烈烈，絕非單一力量可以主導。如今這股勢已難以停下，最終第三階段的投票結果如何無人能知，但看得出，台灣社會的公民力量已沛然莫之能禦。 

▲▼柯建銘 民進黨立法院黨團議場前記者會 並將議場大門貼上封條抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 5182 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汪小菲今再婚！S媽「被問跟孫搶遺產」回應了　向前女婿淚提1訴
債蛙哭暈！穆迪下調美國信用評級　加重台股債券ETF跌勢
Tank宣布換心肝後現身台灣！　消失1個月吐心聲：不看好的就
柯文哲輸尿管結石「血尿+嘔吐」盼交保　法官打臉理由曝光
賴清德滿意度逾50％➔45％左右　4大民調起伏一次看
資深男星妻子病危！求生意志下降「求周潤發傳語音打氣」他親自來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

翻譯印錯、賽程出錯世壯運爭議一籮筐　綠委困惑：到底為什麼？

綠營曝「元首缺席」世壯運有前例　凌濤酸：賴清德要忙大罷免？

美推「對台六項保證」入法　綠委讚：有效嚇阻中共對台軍事威脅

520周年／賴清德滿意度逾50％➔45％左右　4大民調起伏一次看

520周年／朝小野大國會成主戰場　藍綠衝突從推擠變拳腳相向

520周年／貫徹「有錯改、有罪罰」　賴清德高道德肅清攘外加安內

520周年／朝野對立激化逼出大罷免　星火燎原的台灣民主奇觀

520周年／內閣改組換血激士氣？　卓榮泰闢謠「無時間表」埋伏筆

蔡英文：世界秩序動盪 無損台灣捍衛民主決心

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

#吳明達 假釋遭撤銷！送北監執行25年殘刑

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

GD大讚IU是送禮天使！ 曾送他「一冰箱的酒」

【Baby Shark到底有什麼魔力？】音樂一放立刻喚醒賴床兒子！

【終於等到你】搭專機抵台！ #黃仁勳 穿黑T恤現身

翻譯印錯、賽程出錯世壯運爭議一籮筐　綠委困惑：到底為什麼？

綠營曝「元首缺席」世壯運有前例　凌濤酸：賴清德要忙大罷免？

美推「對台六項保證」入法　綠委讚：有效嚇阻中共對台軍事威脅

520周年／賴清德滿意度逾50％➔45％左右　4大民調起伏一次看

520周年／朝小野大國會成主戰場　藍綠衝突從推擠變拳腳相向

520周年／貫徹「有錯改、有罪罰」　賴清德高道德肅清攘外加安內

520周年／朝野對立激化逼出大罷免　星火燎原的台灣民主奇觀

520周年／內閣改組換血激士氣？　卓榮泰闢謠「無時間表」埋伏筆

蔡英文：世界秩序動盪 無損台灣捍衛民主決心

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

快訊／綠衫軍衛冕夢碎！　尼克38分狂勝挺進NBA東區冠軍賽

詐騙新手法「靠一張假郵局員工證」　老師買個書被騙走20萬

屏東市、萬丹鄉重大車禍多　屏東警加強取締3違規

台南新化五寶節虎頭埤登場！　消防婦宣出招居家防火防溺一次打包

台灣醬油「最大致命傷」一票婆媽抱怨　老牌大廠詳解認了

汪小菲今再婚！S媽「被問跟孫搶遺產」回應了　向前女婿淚提1訴求

輕軌又出事！賓士熟女違規左轉「擦撞列車」　現場畫面曝光

翻譯印錯、賽程出錯世壯運爭議一籮筐　綠委困惑：到底為什麼？

幫墾丁各飯店送洗床單！貨車疑超速翻覆　白布蓋地畫面曝

艾瑪史東被蜜蜂嚇歪　LV大領片禮服救回優雅

【Baby Shark到底有什麼魔力？】音樂一放立刻喚醒賴床兒子！

政治熱門新聞

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

亡羊補牢！藍委擬提案修《兵役法》　沒當兵者不適用屆齡除役

綠營曝賴清德滿意度57.3％創新高　 黃揚明拿民調對比：平行宇宙

520周年／賴清德施政滿意度　4大民調起伏一次看

涉罷免案個資違法查核！花蓮民政處長請辭獲准

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

柳采葳嗆林亮君「睜眼說瞎話」！

蕭美琴蹭黃仁勳才出席世壯運？　綠營反擊：籌辦爛如泥國民黨還敢造謠

台灣文學登布拉格書展　遭中方施壓撤國旗

快訊／國民黨提「反廢死」公投　院會表決54人贊同通過

520周年／內閣改組換血激士氣？　卓榮泰闢謠「無時間表」埋伏筆

苗栗罷團控「以賭養毒」　 邱鎮軍怒提告

美推「對台六項保證」入法　綠委讚：有效嚇阻中共對台軍事威脅

蔡英文：世界秩序動盪 無損台灣捍衛民主決心

更多熱門

相關新聞

美推「對台六項保證」入法　綠委讚：有效嚇阻中共對台軍事威脅

美推「對台六項保證」入法　綠委讚：有效嚇阻中共對台軍事威脅

美國民主黨聯邦眾議員克利什納穆希提出「對台六項保證法案」，要將六項保證正式列為美國政策。對此，綠委陳冠廷16日表示，此一制度化舉措將有助於進一步鞏固台美關係，有效嚇阻中共對台軍事威脅。台灣應把握此契機，持續強化與美國及理念相近國家的戰略合作，共同應對區域安全挑戰。

北市幽靈連署案　國民黨第四區執行長遭約談

北市幽靈連署案　國民黨第四區執行長遭約談

柳采葳嗆林亮君「睜眼說瞎話」！

柳采葳嗆林亮君「睜眼說瞎話」！

國民黨貼時序圖轟總統府蹭熱度　黃仁勳出現秒變臉

國民黨貼時序圖轟總統府蹭熱度　黃仁勳出現秒變臉

蕭美琴因黃仁勳才出席世壯運？　陳宥丞：總統府、北市各有盤算

蕭美琴因黃仁勳才出席世壯運？　陳宥丞：總統府、北市各有盤算

關鍵字：

大罷免民進黨賴清德國民黨柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

獨／最台鐵板燒徵百萬年薪幹部　竟爆欠薪、沒保勞健保

顏志琳竟是「涼山特勤隊」退伍　網友全跪了

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

台鐵南迴19:49搶通　中斷5小時「旅客等接駁」慘況曝

泰變態！他性侵73歲老母親

男女車內激情口愛　3路人靠近觀看敲窗！

威廉慘了！公視證實「第4個節目也沒了」

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

頑童MJ116「NONO清單全公開」直接開噴

2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

更多

最夯影音

更多

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面