國民黨貼時序圖轟總統府蹭熱度　黃仁勳出現秒變臉

▲楊智伃貼出「世壯運邀請時序圖」，批評賴政府說變就變。（圖／翻攝自Facebook／楊智伃）

記者郭運興／台北報導

2025世界壯年運動會明（17日）即將開幕，原先總統府稱「總統因近期國政繁忙，無法出席」，但在今（16日）北市府公布由輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳擔綱世壯運聖火手後，總統府隨即告知將由副總統蕭美琴出席。對此，國民黨發言人楊智伃貼出「邀請時序」表示，運動員與雙北市府請帖送了三個月，總統府只說「政務繁忙」，黃仁勳一出現，府院秒變臉，原來，國家正副元首行程，可以為了打卡蹭熱度，說變就變，一個只拼政治的政府無法獲得人民的尊重。

楊智伃表示，雙北世壯運即將開幕，這場在台灣舉辦的大型國際賽事，本應是全國關注的焦點，更是讓台灣運動員被世界看見的重要時刻。然而，賴清德政府起初的態度卻是不屑一顧，賴總統與卓院長雙雙不參加，最高層級只派出政務委員史哲代表出席。

楊智伃表示，結果呢？今天一早，北市府才宣布 NVIDIA 創辦人黃仁勳將擔任開幕聖火手，府院馬上整個動起來、態度180度大轉彎，立刻派蕭美琴副總統臨時出席開幕式，請問，這是來打卡蹭熱度的嗎？

楊智伃也貼出「邀請時序圖」說，來看看時序，更是諷刺，2/25「主辦單位正式發函邀請正副總統出席」、5/15「賴清德回覆「國政繁忙」婉拒出席」、5/16早上8:00「北市府宣布黃仁勳擔任開幕聖火手」、5/16早上9點多「府方立刻通知北市府：蕭美琴副總統將親自出席開幕式」。

楊智伃批評，運動員與雙北市府的請帖送了三個月，只說了「政務繁忙」，黃仁勳一出場，賴政府馬上鬼轉變臉，在民進黨眼中，選手的拚搏比不上蹭流量重要？

楊智伃提到，但更誇張的是，原本早就定好的維安與警力部署，全被打亂，軍警政系統、國安人員臨時調度，緊急上陣，讓人不禁質疑，正副元首的國家行程，竟然能如此兒戲、說改就改？

楊智伃認為，蕭美琴副總統也真是辛苦，上次蹭世界棒球冠軍還歷歷在目，這回又在賴清德一聲令下，臨危授命、硬著頭皮蹭黃仁勳。

最後，楊智伃強調，一個本該是不分黨派都應該支持的國際賽事，民進黨不關心體育，只在意鎂光燈，民進黨前倨後恭的嘴臉反映出為什麼520前夕賴政府民意支持度低落，一個只拼政治的政府無法獲得人民的尊重。

▼副總統蕭美琴。（圖／總統府提供）