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快訊／國民黨北市罷雙吳「幽靈連署」　第四區黨部執行長遭約談

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦罷免綠委吳思瑤、吳沛憶「幽靈連署」案，16日首度借提遭收押22天的北市黨部主委黃呂錦茹出庭應訊，同步指揮調查局搜索並約談國民黨台北市黨部第四區（中山、大同）執行長陳奎勳、婦女工作會志工等9人到案，晚間陸續移送北檢接受檢察官偵訊，釐清已死亡的連署名單來源，並追查抄寫謄錄者的身分。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨台北市黨部第四區執行長陳奎勳涉偽造文書罪遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，遭告發有人涉嫌偽造亡者簽名連署，北檢4月14日發動首波約談後，根據相關事證，發現罷團捨去辛苦收集的民眾連署，直接將來自黨部的名冊送交選委會，其中多份連署筆跡是由特定人負責抄寫。

檢調為追查名冊來源，4月17日發動第2波搜索約談後，向法院聲請羈押台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川等4人，其中僅初、姚被法官裁定羈押禁見，經檢察官抗告，法院4月25日再次開庭裁定將黃呂錦茹也羈押禁見。

專案小組5月14日第3波搜索國民黨陳姓、鄧姓等志工6人到案，訊後均請回，16日第4波搜索第四區執行長陳奎勳、中山區婦女工作會葉姓會長住處，並約談包括陳、葉在內等9名被告，全案持續朝偽造文書等罪嫌方向偵辦中。

 
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