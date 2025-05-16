物流車門沒關好「包裹掉路上」　警民協力找到粗心運將急領回

▲大園警分局昨天下午接獲路人拾獲貨運包裹，值班員警根據包裹資訊聯繫上貨運駕駛到派出所領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園警分局埔心派出所昨（15）日下午接獲路人拾獲包裹，聲稱是某家貨運公司貨車門沒關好掉落的，值班員警根據包裹上資訊與配送紀錄，聯繫上貨運司機。未久，貨運公司陳姓司機急忙趕到派出所指稱，一時疏忽未將車門關妥導致包裹掉落，感謝熱心民眾與員警幫忙，沒釀成更大損失。

大園分局指出，昨天下午埔心派出所有民眾拿了一個包裹，聲稱開車時在路上看到前方物流貨運車上掉落，當下曾鳴按喇叭提醒貨運司機，但司機似乎未察覺匆忙趕路中，因此只好將包裹拾起送到派出所求助。

▲大園警分局值班員警聯繫上貨運駕駛到派出所領取包裹，司機事後感謝員警與好心路人協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

值班員警根據包裹上資訊聯絡物流公司，確認包裹編號及配送紀錄，發現該包裹仍處於配送途中，物流公司隨即與負責運送司機聯繫上，通知到派出所領回包裹；果然貨運公司陳姓司機神色慌張趕到派出所，經核對資料後確認該包裹是稍早配送遺失。

陳姓司機靦腆表示，因一時疏忽未將車門關妥才導致包裹掉落，接獲公司通知才驚覺出事，感謝熱心民眾及警方及時協助，才能順利尋回包裹，沒造成更大損失。