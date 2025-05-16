　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

物流車門沒關好「包裹掉路上」　警民協力找到粗心運將急領回

▲大園警分局昨天下午接獲路人拾獲貨運包裹，值班員警根據包裹資訊聯繫上貨運駕駛到派出所領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大園警分局昨天下午接獲路人拾獲貨運包裹，值班員警根據包裹資訊聯繫上貨運駕駛到派出所領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園警分局埔心派出所昨（15）日下午接獲路人拾獲包裹，聲稱是某家貨運公司貨車門沒關好掉落的，值班員警根據包裹上資訊與配送紀錄，聯繫上貨運司機。未久，貨運公司陳姓司機急忙趕到派出所指稱，一時疏忽未將車門關妥導致包裹掉落，感謝熱心民眾與員警幫忙，沒釀成更大損失。

大園分局指出，昨天下午埔心派出所有民眾拿了一個包裹，聲稱開車時在路上看到前方物流貨運車上掉落，當下曾鳴按喇叭提醒貨運司機，但司機似乎未察覺匆忙趕路中，因此只好將包裹拾起送到派出所求助。

▲大園警分局值班員警聯繫上貨運駕駛到派出所領取包裹，司機事後感謝員警與好心路人協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大園警分局值班員警聯繫上貨運駕駛到派出所領取包裹，司機事後感謝員警與好心路人協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

值班員警根據包裹上資訊聯絡物流公司，確認包裹編號及配送紀錄，發現該包裹仍處於配送途中，物流公司隨即與負責運送司機聯繫上，通知到派出所領回包裹；果然貨運公司陳姓司機神色慌張趕到派出所，經核對資料後確認該包裹是稍早配送遺失。

陳姓司機靦腆表示，因一時疏忽未將車門關妥才導致包裹掉落，接獲公司通知才驚覺出事，感謝熱心民眾及警方及時協助，才能順利尋回包裹，沒造成更大損失。

  【更多新聞】

欠500萬被當豬仔賣！他登機前向免稅店求援獲救　4人口販子慘了

跟國中女同學打招呼！遭誤認酒後亂盧搭訕　險把對方刺死

桃機停機坪星宇航空拖車撞長榮航勤車　現場畫面曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「叔叔」離奇死亡　黑白兩道震驚！
李亞鵬欠巨債！一家棄豪宅...住進租屋小房
包括台灣？川普：未來2至3周公布各國關稅稅率
突派蕭美琴出席世壯運　總統府發聲
蕭美琴將出席世壯運　國民黨曝「時序圖」轟：黃仁勳出現府院秒變
陳大天《炎上》演出不受閃兵影響　薩泰爾證實
獨／知名鐵板燒多店無預警歇業　爆欠薪、沒保勞健保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

砸酒店引爆黑幫衝突「叔叔」生前落水陳屍日月潭　黑白兩道震驚

台東熱氣球風潮引詐團覬覦　台東縣府籲遊客勿信非官方購票資訊

從火線到賽線！北市消防明登世壯運戰場　用汗水捍衛城市榮耀

台中22家急救責任醫院5月啟用QRCODE　中市消防交接傷勢不漏抄

淫男「Free Hugs」竟伸鹹豬手　目擊者怒喊：不是讓你摸胸的

線上桌遊變獵場！變態男逼2名12歲女拍裸照　恐嚇：不給就換男友

北市警未退酒冒險騎車返家撞前車　吹氣0.56...火速記大過調職

快訊／疑彭振聲、邵琇珮認罪不單純　柯文哲「2聲請」全遭駁回

快訊／離婚夫妻爆口角！高雄男「持刀猛刺前妻」　與警陽台對峙中

物流車門沒關好「包裹掉路上」　警民協力找到粗心運將急領回

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

砸酒店引爆黑幫衝突「叔叔」生前落水陳屍日月潭　黑白兩道震驚

台東熱氣球風潮引詐團覬覦　台東縣府籲遊客勿信非官方購票資訊

從火線到賽線！北市消防明登世壯運戰場　用汗水捍衛城市榮耀

台中22家急救責任醫院5月啟用QRCODE　中市消防交接傷勢不漏抄

淫男「Free Hugs」竟伸鹹豬手　目擊者怒喊：不是讓你摸胸的

線上桌遊變獵場！變態男逼2名12歲女拍裸照　恐嚇：不給就換男友

北市警未退酒冒險騎車返家撞前車　吹氣0.56...火速記大過調職

快訊／疑彭振聲、邵琇珮認罪不單純　柯文哲「2聲請」全遭駁回

快訊／離婚夫妻爆口角！高雄男「持刀猛刺前妻」　與警陽台對峙中

物流車門沒關好「包裹掉路上」　警民協力找到粗心運將急領回

博通發表第三代CPO技術　實現200G／lane的傳輸能力

不只是電影！名導蔡明亮《行者十步》搬進高美館　沉浸慢走8城市

SMR引資本市場關注　谷月涵：技術進度仍在初期階段

三月低溫重創雲林荔枝產量　立委劉建國協助爭取補助

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

快訊／日本自衛隊T-4教練機墜湖　疑似搜到「部分遺體」！毀損嚴重

衛蘭德二軍「完美一局」助獅完封桃猿　富邦7比1勝台鋼

東港直送！高雄酒店上演183kg黑鮪魚解體秀　6／30前爽嗑到飽

蕭美琴被指「蹭黃仁勳」　她怒批藍營：心態之歪令人搖頭

砸酒店引爆黑幫衝突「叔叔」生前落水陳屍日月潭　黑白兩道震驚

「AI豬哥亮」回來了...超催淚　逝世8周年推〈阿爸的話〉

社會熱門新聞

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

欠500萬被當豬仔賣！他登機前向免稅店求援獲救

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕

即／一銀宜蘭分行才帶走5名行員！　女副理調任住處也被搜索

趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」

開車沿路丟棄16隻柴犬！　新竹女遭罰41.5萬、禁養犬貓

吳明達淡定面對25年殘刑　3武裝特勤押赴新北檢

華信飛機「板金掀起」急返航高雄！旅客唸佛號祈禱

女星報案遭「20多名警員圍毆」！林口警無奈曝真相

更多熱門

相關新聞

北市富人區9度襲胸判1年　交保1個月又出手再收押

北市富人區9度襲胸判1年　交保1個月又出手再收押

台北市吳姓男子曾在去年暑假期間，不到1個月的時間內，隨機對9名女性路人襲胸、摸臀，遭起訴判刑1年後，吳男又在今年3月間，從後方偷襲1名等待紅燈的女路人臀部，台北地檢署檢察官以有再犯之虞，向法院聲請羈押獲准，日前將吳男第10度犯行依性騷擾等罪嫌起訴，法院收案後已裁定繼續收押吳男。

騎士等紅燈突倒地抽搐+無意識　路人、員警伸援手

騎士等紅燈突倒地抽搐+無意識　路人、員警伸援手

苗栗88歲婦過馬路遭轎車撞飛　頭破血流送醫不治

苗栗88歲婦過馬路遭轎車撞飛　頭破血流送醫不治

獨／20歲軍人撞癱過馬路行人　父母願賠450萬調解

獨／20歲軍人撞癱過馬路行人　父母願賠450萬調解

捷運新埔站旁大樓磁磚崩落　路人護頭驚逃畫面曝

捷運新埔站旁大樓磁磚崩落　路人護頭驚逃畫面曝

關鍵字：

貨運駕駛門未關妥包裹遺落路人派出所認領大園警分局

讀者迴響

熱門新聞

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

新冠確診　苦主1部位痛爆「不是喉嚨」

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面