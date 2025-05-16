不只是電影！名導蔡明亮《行者十步》搬進高美館　沉浸慢走8城市

▲國際名導蔡明亮與高美館合作推出《行者十步》展覽。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

看電影不一定只能坐在電影院！國際知名導演蔡明亮過去12年曾拍攝過10部《行者》系列電影，高雄市立美術館與蔡明亮合作，以《行者》電影為主軸，跨足到美術場域，將10部影片結合紙張、投影呈現在展覽中，讓觀者一同放慢節奏，沉浸在影片所拍攝的8座城市裡。

蔡明亮分享道，2011年，他見到演員李康生的一段表演，以極度緩慢的步伐行走，這種姿態讓他大為所驚，他便決定將李康生的慢走拍成電影，且要走到世界不同城市角落，集滿10個作品，就要到美術館展覽。於是《行者》系列電影自2012至2024累積12年，走過8個城市，全系列10部作品包括：《無色》、《行者》、《夢遊》、《金剛經》、《行在水上》、《西遊》、《無無眠》、《沙》、《何處》、《無所住》。

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▲蔡明亮合作多年的演員李康生以行者的緩步慢行。（圖／記者許宥孺攝）



《行者》系列以其極致的緩慢與沉靜而著稱，畫面中李康生化身為紅袍僧侶，以極緩慢的速度行走，映照出當代城市景觀的快速與疏離，引領觀眾進入一種沉思的狀態，反思時間、身體、空間與存在。如今這套獨特的影像計畫將以有別於傳統影廳的方式，在高美館展出，提供觀眾多角度切入影像的全新體驗。

▲展場內有蔡明亮珍藏多年的戲院椅。（圖／記者許宥孺攝）



蔡明亮表示，除了將紙張作為電影銀幕外，展場內座椅是他珍藏多年的老戲院椅，他親筆抄寫的《金剛經》也將於展中呈現，並展出其逾10年來《行者》系列相關手稿、素描、文獻檔案，打破電影院與美術館的界線，讓觀眾遊走在影像、聲音、文字、紙張與畫作之間。

▲名導蔡明亮(左)、策展人孫松榮(右)。（圖／記者許宥孺攝）



策展人孫松榮指出，《行者十步：蔡明亮》不只是導演身份上的一種轉變，也是一段新創作旅程的開始，這段旅程可以展場導演手寫的《金剛經》來說明他的創作思想：放下執著、看穿表象，從而追求內心的智慧和自由。蔡明亮拍攝《行者》系列的方式，不是靠劇情推動，而是用一種很慢、很靜的節奏，帶領觀眾去感受不同的情緒和感官體驗。

《行者十步：蔡明亮》將於17日起至8月10日於高雄市立美術館登場，開幕首日5月17日下午1點30分舉辦「行者十部，行者十步」Gallery Talk，策展人蔡明亮與孫松榮親自為觀眾導覽，分享蔡明亮導演持續創造電影與美術館對話的關鍵思考。並於6月21日規劃美術館夜行活動，展間於夜間開放，規劃蔡明亮及孫松榮擔綱「夜之啟蒙人」進行深度解說，並邀請演員李康生以「行者」之姿帶領參與者漫行，感受夜間美術館的獨特感官體驗。

▲電影《行者》片段搬進高美館。（圖／記者許宥孺攝）

▲李康生在劇中以緩慢的步伐行走在香港街道，手上還拿著菠羅油、港式奶茶。（圖／記者許宥孺攝）