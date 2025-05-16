新冠又來了？網痛苦「正在二陽」發燒一周　流行病毒株出爐

▲疫情升溫，「新冠感染又抬頭」登上微博、百度等熱搜。（示意圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

國內新冠疫情升溫，疾管署預期疫情6月恐進入高峰，有網友陸續發文抱怨「買不到快篩劑」。與此同時，「新冠感染又抬頭」也登上對岸熱搜，由於歌王陳奕迅證實確診病倒、延期高雄演唱會，讓不少中國大陸網友感嘆，自己「正在二陽」，不間斷的發燒，且同樣失去味覺嗅覺長達近一周。

「這就是我發了一周燒的原因嗎？」關鍵字「新冠感染又抬頭」近日成為微博熱搜，不少網友發文聲稱自己最近幾天喉嚨痛痛的「不會真的又感染了吧？」還有人貼出確診2條線的快篩照聲稱，「正在二陽，發高燒39.8度以上，時間36小時以上，每隔6小時一顆退燒藥、沒停過，咳嗽、刀片嗓…」也有網友提到自己已經完全失去味覺、嗅覺第五天。

中國疾病預防控制中心8日曾發布監測情況，結果顯示，近一個月以來，中國大陸各地都出現新冠流行趨勢，根據港澳、北京等相關單位觀察，流行株以NB.1系列分支為主，致病力沒有明顯變化，而該NB.1系列分支同樣屬於XDV變異株的新分支。病毒學專家常榮山分析，新冠病毒NB.1系列分支可能成為未來的流行株，不過致病力相較之前的毒株下降，不會比變異株JN.1更嚴重的疾病，住院人數也不會超過JN.1流行時。

常榮山進一步說明，這次新冠流行可能和2原因有關。自2022年12月以來，中國新冠和流感交叉流行，自2023年3月以來，新冠的流行波強度普遍低於流感，但間隔規律消失。2025年2月，經歷了一波3年以來最小的流感全國性流行，人群群體免疫力下降，為新冠的再次流行創造了機會。同時，距離上一波流行（2023年12月到2024年1月）已經過了1年以上，人群中因為自然感染產生的新冠抗體保護幾乎消失。

▼莫德納多劑型新冠JN.1疫苗。（圖／資料照）

