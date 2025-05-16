擔心藍委被罷免！選民解離症發作「看到另一個我」...緊急就醫

▲台中一名病患有解離症，近來全台大罷免，該名病患憂心自己支持的立委遭罷免成功，結果解離症發作。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者游瓊華／台中報導

近來季節變換，加上全台大罷免政治紛擾氛圍影響，不少人焦慮值飆升，台中維新醫院院長許景琦就發現，近期精神科患者明顯增加2成，許景琦指出，有一名藍營支持者，因為擔心支持的立委遭到罷免，出現解離症狀，經給予高劑量抗焦慮藥物治療，並叮囑患者少看政論節目，病況已有好轉。

許景琦說，今年來，地震頻仍、民進黨發動大罷免、川普關稅大戰以致股災等等，社會動盪紛擾，春夏換季，氣氛不穩等，不少人焦慮值飆升，精神科患者明顯增加2成，維新醫院急性病床40床，慢性病床160床，目前幾乎都呈現滿床、甚至一床難求的現象。

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許景琦透露，印象深刻的一名患者原本就有解離症，最近看診時陳述說，「我看到另一個我從身體脫離而出」，諮商過程中發現，原來他支持的藍營立委，二階連署成案，他擔心這名立委會遭到罷免，言行舉止滿是焦慮。

▲台中維新醫院在院長許景琦的帶領下，不僅全面採取健保給付，2024年更創下全台精神醫療院所中，獲利最高的亮眼績效。（圖／記者游瓊華翻攝）



許景琦擁有約翰霍普金斯大學醫學博士學歷，由他掌舵的維新醫療集團，秉持讓精神病人回歸社會為目標。為防止近幾年來，屢屢發生的精神病人社區傷人事件發生，維新醫院建構完善健保給付的社區精神醫療網，以健保給付佳惠所有需要的精神患者，讓他們獲得良好照護，並減輕家屬經濟上的沉重負擔。

許景琦表示，工商社會緊張壓力，以及複雜環境造成很多精神病患，他創立維新醫院後，專收治精神病患除急性期強制就醫，更協助後續精神復健，儘管全面採取健保給付，維新醫院2024年仍創下全台精神醫療院所中，獲利最高的亮眼績效。

許景琦也提醒民眾，社會不確定因素會造成病患更大壓力，一旦出現睡不好，吃不下症狀，應該趕快找專業醫師就診治療。