西班牙體育場外「汽車衝撞人群」15傷　驚悚畫面曝光

▲場館外一輛白色汽車突然撞向大批群眾，多人受傷。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙巴塞隆納郊區RCDE體育館外15日發生汽車衝撞人群事故，造成15人受傷。依據畫面，白色車輛起初被人群包圍，但卻突然向前衝，多人被撞，現場瞬間陷入混亂。

Esto es muy GRAVE. Qué vergüenza. Agresiones y atropello masivo. Lo que ha ocurrido en la previa entre Espanyol y FC Barcelona. pic.twitter.com/jB7L08gXA8 — Álvaro Borrego (@alvaritomfs) May 15, 2025

紐約時報旗下網站The Athletic等外媒報導，當時場館外聚集大批球迷，情緒高漲，白色汽車停在原處，現場有人朝扔擲飲料，但這輛車卻突然朝人群衝撞。

這起事件導致賽事一度暫停。加泰隆尼亞警方認定，這起事件並非蓄意，現場情況事後取得控制，肇事司機已經被捕，據信是一名女性。

所幸傷者傷勢並未危及性命，事發後總計7輛救護車趕抵現場，部分傷者送醫接受治療。

▼事故發生後，警方介入處理。（圖／路透）