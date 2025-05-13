約網友「性侵12歲女童」還拍片　戀童噁男被求判107年關到死

▲西班牙一名45歲戀童癖男子，被檢方求處107年刑期。（示意圖／取自CFP）



記者吳美依／綜合報導

西班牙一名戀童癖男子，盯上家庭條件弱勢，在學校飽受欺凌的12歲女童，不僅長期性侵對方，還把受害者交給多名男網友侵犯，甚至拍下大量性虐裸照。如今，他已經被判有罪，檢方正向法院求處重判107年的刑期。

每日郵報報導，嫌犯是一名45歲男子，姓名僅被當局及媒體揭露為「TLM」。而受害女童被兒福單位安置，因為母親健康狀況不佳，無法照顧孩子，卻也因此在學校遭受霸凌，自尊心低落。

2020年，TLM開始透過約會軟體Badoo、 Instagram、Google Hangouts等平台，向受害者傳送訊息。隨後，他前往安置機構拜訪女童，強迫受害者觀看A片之後性侵對方，拍攝大量私密照與影片，企圖分享到網路上。

同年11月，TLM開始在社群媒體上冒用受害者身分，約出男網友，並且強迫女童與這些人發生性關係，滿足自己在旁窺看的癖好，並把過程拍攝下來。

警方突襲住處後，在TLM手機查獲受害女童的232張照片與9部影片，另有網路下載的大量兒童性虐內容，包括576部影片與889張照片。此外，他的筆電與硬碟也有類似內容。

西班牙檢方除了求處107年刑期之外，也要求法院對嫌犯實施25年禁令，不准他進入有孩童的住家、學校或工作場所，更不准從事任何需要與孩童接觸的工作。此外，還要向受害女童支付10萬歐元（約新台幣338萬元）的賠償。

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