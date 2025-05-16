暗示協防「台灣有事」！駐韓美軍司令強調：南韓是距北京最近的盟友

▲駐韓美軍司令部司令布倫森。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

先前美國國防部長赫格塞斯3月底啟程出訪亞洲前，曾向內部幕僚發送文件，明確指出美國國防戰略中心已轉向對抗中國，暗示駐韓美軍的協防任務可能從南韓轉向台海。對此，駐韓美軍司令在會議上強調南韓的重要性宛如「海上航母」，能協助美國有效對抗中國與俄羅斯，一旦台海等印太地區爆發衝突，也不再是單純協防南韓。

根據《韓聯社》、《中央日報》，駐韓美軍司令部司令布倫森（Xavier T. Brunson，陸軍中將）於當地時間15日出席美國陸軍協會（AUSA）太平洋地面部隊論壇（LANPAC），再度強調美國有必要派遣地面部隊駐屯南韓，因為南韓的地理位置在戰略上非常重要，不僅是距離北京最近的美國同盟國，更是介於日本與中國本土之間的「海上航母」。

布倫森認為，因為太平洋幅員遼闊，一旦台灣海峽爆發緊急事態，美國得面臨「殘酷距離」（tyranny of distance）的挑戰，然而駐韓美軍卻擔負起美軍克服殘酷距離的重責大任，「駐屯在南韓的美軍，徹底顛覆北韓（朝鮮）、俄羅斯、中國高層的算盤。無論在何種衝突，都能為我國（美國）最高領導者們提供選擇。」

不過，布倫森也強調，「駐韓美軍並非僅聚焦在擊退北韓！我們身為幅員廣大的印度太平洋地區戰略的一小部分，也正聚焦在區域作戰、活動與投資」，解釋駐韓美軍如今在戰略上的彈性。

報導指出，其實早在美國總統川普2024年在大選當選後，就有各種說法預測駐韓美軍在協防工作上可能面臨轉變，駐韓美軍的活動範圍將不再僅侷限在韓半島（朝鮮半島），而是當中國入侵台灣，或是東海（東中國海）、南海爆發衝突，在面臨東北亞地緣政治危機時，可以投入駐韓美軍。

韓媒《中央日報》分析，川普政府強調必須要更有效率運用派駐在全球的美軍，且駐韓美軍在運用上也必須更具備彈性，而先前強硬反對縮減駐韓美軍規模的布倫森，同樣也認為駐韓美軍在戰略運上必須更具彈性。

另外，布倫森擔憂北韓在向俄羅斯派遣精銳部隊協助俄軍在烏克蘭作戰後，可能會獲得來自俄國在軍事技術上的支援，進而全面發展提升軍事武器與裝備。據悉，北韓4月25日在南浦港舉行5000噸新型多目的驅逐艦「崔賢號」下水儀式，且更計畫在咸鏡北道清津興建第二艘驅逐艦。

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