俄烏擬會談　川普：除非我和普丁碰面否則不會有進展

▲2019年6月，時任美國總統川普和俄羅斯總統普丁在日本大阪的G20峰會上見面。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普在中東訪問期間，針對俄烏和平會談表態，強調唯有他與俄羅斯總統普丁直接會面，才能真正推動進展。他指出，解決俄烏戰爭迫在眉睫，因為「有太多人死去」。

川普在飛往阿拉伯聯合大公國途中接受媒體訪問時表示，「除非我和普丁（Vladimir Putin）碰面，否則什麼事都不會發生。如果我不去，他也不會去。」川普重申，他對會談成果持悲觀態度，認為僅派出代表團並不足以解決問題。

這次中東行為川普上任後的首次外交之旅，他已完成對沙烏地阿拉伯及卡達的訪問，阿拉伯聯合大公國則是最後一站。

另一方面，俄羅斯與烏克蘭代表團準備在土耳其伊斯坦堡展開和平會談，但克里姆林宮表示，普丁本人不會參加，而是派遣總統顧問梅丁思基（Vladimir Medinsky）率領俄方代表出席。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則在土耳其首都安卡拉確認，烏方代表團已整裝待發，準備與俄方進行談判。澤倫斯基透露，會談時間可能落在今天或明天，烏方由國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）領軍。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，若此次會談順利展開，將是自2022年以來，俄烏官員首次面對面談判。

俄烏戰爭已持續超過3年，川普自1月底上任後，便積極推動俄烏永久停火，但至今未能從俄方取得重大進展。