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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸祕探「八桂」歷史人文風景　吳璽：瞭解更真實豐富的廣西

▲▼ 桂林海峽交流基地 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 「祕探八桂」聚焦抗戰歷史、廣西文旅觀光創新發展、自然風光等主題。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／桂林報導

2025年「祕探八桂-海峽兩岸媒體廣西行」聚焦抗戰歷史、廣西文旅觀光創新發展、自然風光等主題，大陸國台辦副主任吳璽昨15日出席活動啟動儀式，她也說自己是第一次來桂林，之後才了解「八桂」指的是地域廣大，桂林山水也是中華文化的鮮明標識之一，以鬼斧神工的自然景觀聞名於世，希望透過大家不同的真實視角，讓台灣民眾瞭解一個更加真實豐富立體的廣西。

本屆活動出席嘉賓有廣西壯族自治區桂林市委常委、政法委書記蔣育亮，大陸國務院台辦副主任吳璽，廣西壯族自治區台辦主任‌侯線紅等人出席活動啟動儀式。

▲▼ 桂林、抗戰、大陸國台辦副主任吳璽（紫衣） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦副主任吳璽。（圖／記者任以芳攝）

吳璽首先致辭指出，桂林山水是中華文化的鮮明標識之一，不僅以鬼斧神工的自然景觀聞名於世，還蘊含著豐富的歷史文化內涵。千百年來，無數文人墨客在這裡詩情澎湃，流連忘返，留下了千古傳誦的名篇。

吳璽說，「我也是第一次來廣西，來了以後才瞭解『八桂』的八字，它實際上並不是一個實數，不是說有廣西有八個地區或者有8個民族，這個八是一個虛數，指的是地域廣大的意思。」

吳璽介紹本次行程，有自然風貌的體驗式的採訪，感受廣西在保護綠水青山，實現人與自然和諧發展的取得的重要的進展，瞭解當地文旅產業發展，以及深具民族特色的人文景觀和歷史遺址，可以體會中華文化的源遠流長，重溫艱苦卓絕的抗戰歲月。

吳璽也指出，新聞交流是兩岸交流的重要組成部分，兩岸媒體是增進兩岸同胞相互理解和合作的橋梁。透過真實的視角，讓台灣民眾瞭解一個更加真實豐富立體的廣西，推動兩岸在文化、經濟等領域的深入交流與合作。

她也充分肯定廣西多年來在深化兩岸交流合作中成果，未來大陸方面將繼續支持桂台產業合作，推動兩岸青年交流，鼓勵更多台灣同胞特別是青年一代來桂投資興業，找尋新天地。

▲▼ 桂林、抗戰、大陸國台辦副主任吳璽（紫衣） 。（圖／記者任以芳攝）

▲廣西壯族自治區台辦主任‌侯線紅。（圖／記者任以芳攝）

侯線紅則指出廣西與台灣地緣相近，人緣相親，兩地經貿合作深入，交流往來熱絡。廣西至今已成功舉辦了20屆對台經貿文化合作論壇，桂台產業合作深入，尤其在電子、汽配和旅遊等領域。她表示，「廣西將繼續推動桂台融合發展，進一步加深兩岸同胞的福祉和認同。」

▲▼ 桂林、抗戰、大陸國台辦副主任吳璽（紫衣） 。（圖／記者任以芳攝）

▲廣西壯族自治區桂林市委常委蔣育亮。（圖／記者任以芳攝）

蔣育亮介紹，桂林將充分利用其豐富的旅遊資源和深厚的歷史文化背景，推動兩岸在文化、旅遊和經貿等領域的合作有更新突破。

蔣育亮也提前，2024年一季度，廣西全區生產總值同比增長5.8%，大陸正方面正在興建的「平陸運河」是西部陸海新通道的骨幹工程，建成後將打通西南、中南地區與東盟國家的物流大動脈，提升區域物流效率。

本屆活動昨在廣西桂林開幕，正式啓動為期4天活動，10多位兩岸媒體人將前往廣西桂林、欽州、南寧等地，包括參訪大陸第一條江海聯運的大運河「平陸運河」，開工建設已經一年多，工程共耗資727億元人民幣，完工後打通廣西的「任督二脈」，提供一條通向海洋的便捷通道，與珠江三角洲地區連接起來，有效促進區域經濟和貿易的發展，一方面也串連與東盟合作商機與物流發展。

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