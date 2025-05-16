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【聲明稿】量造科技有限公司針對媒體報導澄清說明

▲▼ 士林地方法院外欟觀 。（圖／記者劉昌松攝）

▲士林地方法院 。（示意圖／資料照）

文／量造科技有限公司提供

針對114年3月10日媒體新聞刊載報導，國防部軍備局第202廠的「B炸藥」採購案，量造科技有限公司特此嚴正聲明如下，針對報導中部分內容與事實不符之處，予以澄清說明：

一、 報導中提及114年1月經台灣士林地方檢察署起訴之黃姓男子，於出庭後受訪聲稱本案係因「敵對廠商（韓國）提告，導致國軍202廠與其本身損失」，此與事實不符。本案係由法務部調查局北部地區機動工作站主動調查後移送偵辦，與韓國競爭廠商並無關聯。相關指控純屬無據。

二、 黃姓男子另稱「此次為美軍難得首度販售炸藥」，此亦與事實不符。根據政府採購紀錄，自109年起其所經營之公司即已代理美國廠商參與我國國防部炸藥、發射藥等相關標案，並多次得標，顯見並非首次販售。此可經由行政院公共工程委員會政府電子採購網查證得知。

三、 關於「韓國獨家壟斷」之說法亦屬失實。我國國防部關於炸藥與發射藥等相關業務標案，依據標的項目之原廠供應來源，除韓國與美國外，亦包含歐盟地區等其他國家廠商。相關資訊亦可於政府電子採購網取得佐證，並非如報導所稱「韓國獨家」。

四、 綜上，黃姓男子於庭後受訪中所提出與本案案情無關之指陳，除罔顧事實、與調查結果相悖外，亦對其他合法競爭廠商之聲譽造成不當損害。量造科技有限公司對此深感遺憾，特此發表聲明，以正視聽。
 

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