健身房成詐團「水房」台東警踢爆假公司洗錢網　藏鏡人曝光

▲台東警方破獲假投資洗錢網。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升民眾對詐騙的警覺與防範能力，台東縣政府14日召開「打詐成效暨防詐記者會」，由副縣長王志輝與警察局長蔡燕明共同主持，公開揭露近期破獲的詐騙案件與打詐成果。警方指出，日前成功偵破一起以健身公司為掩護的假投資詐騙案，涉案金額高達1,800萬元，並查扣大量洗錢工具與不法所得。

根據台東縣警察局統計，2025年4月全縣共受理詐騙案83件，財損金額新台幣2,182萬元。透過與金融機構的合作攔阻機制，共成功阻止1,606萬元資金落入詐騙集團手中。全月並同步執行全國性打詐專案，查獲10個詐騙集團、逮捕41名嫌犯，查扣不法所得超過百萬元。

其中備受關注的一案為一間健身公司與詐騙集團勾結，成為資金洗錢的關鍵「水房」。警方指出，該公司表面上營業正常，實際上透過空殼公司與假帳戶為詐騙集團洗錢。調查顯示，李姓公司負責人以自家公司帳戶作為詐團收款終點，提領現金後刻意斷點，掩蓋資金流向。

▲台東警方破獲假投資洗錢網。（圖／記者楊漢聲翻攝）

警方在蒐證完整後，報請台東地檢署指揮，並兵分多路前往新北、彰化、高雄等地展開搜索與拘提行動，逮捕李姓負責人等7人到案，並查扣銀行存摺、金融卡、點鈔機、公司印章、現金新台幣26萬餘元等證物。經查全台共有8名受害人，受騙金額總計高達1,800萬元，案件目前已移送檢方偵辦。

副縣長王志輝在會中強調，防詐不僅是警察責任，更需要縣府各局處齊心協力，強化社區宣導網絡。他表示，將結合社團、企業、宗教組織等在地力量，擴大全民防詐的影響力。民眾若接獲可疑電話或訊息，可撥打110或165反詐騙專線查證，以避免落入詐騙陷阱。

此外，警方也呼籲民眾多加利用「165打詐儀錶板」網站，其中的「百斬行動檢舉車手專區」設有檢舉獎金制度，凡提供線索經查獲車手可獲新台幣5萬元獎勵，專案名額共計100名，獎金發放至用罄為止。