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電動代步車撞上　台東超商電動門卡死！10餘人受困半小時

▲老婦誤撞超商電動門。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲老婦誤撞超商電動門。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東關山鎮一家超商13日中午發生突發事件，一名胡姓婦人駕駛電動醫療輔助代步車時不慎撞上超商自動門，導致門片損壞卡住，造成十多名顧客一度受困店內。警方接獲通報後迅速到場協助，並聯絡鎖匠排除障礙，最終在半小時內順利打開電動門，讓受困者安全離開，成功化解這場突如其來的意外。

根據台東縣警察局關山分局關山聯合所說明，事故發生在當天12時30分許，胡姓婦人（約72歲）駕駛電輔車前往民族路上的超商購物，疑因操作失誤衝撞自動門，造成門扇脫軌卡住無法開啟。當時正值中午人潮高峰，店內仍有十餘位顧客與學生無法離開，現場一度陷入緊張。

接獲報案後，副所長周平和與警員李承軒迅速抵達現場，第一時間評估現況，考量若強行擊破玻璃恐有安全風險，遂決定聯絡當地鎖匠協助。鎖匠抵達後嘗試以工具從內部修復，並與警方合力操作約30分鐘，終於在一道清脆的「卡」聲中，將門重新接回軌道，電動門順利開啟，店內民眾得以脫困。

事後鎖匠持續進行修復作業，電動門功能也恢復正常，整起事件並未造成任何人員傷亡。據了解，此次迅速妥善處理也為店家節省一筆可觀的維修開支。超商店長林姓男子對警方及鎖匠的即時應變表示感謝，強調在受困當下民眾多感焦急不安，所幸警方迅速介入協助，展現高度專業與為民服務的精神。

關山警察分局表示，感謝民眾對警方的肯定，警方將持續秉持主動積極的態度，強化社區安全與公共服務能力，未來如民眾遇到突發狀況或疑似危機，可隨時撥打110或聯繫當地派出所，警方將迅速前往協助，維護民眾生命財產安全，打造更安心宜居的生活環境。

▲老婦誤撞超商電動門。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲老婦誤撞超商電動門。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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