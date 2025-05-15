「下面有白白的」硬掰雙腿狂舔...還問：舒不舒服　按摩師慘了

▲桃園市龜山區一名楊姓按摩師去年3月間幫一對母女按摩，其中幫女兒按摩時，藉口按摩下半身，違反女子意願下強行舌舔下體私密處，強制猥褻得逞。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區一對母女去年相約至某按摩中心按摩，楊姓按摩師幫女兒按摩時，藉口幫忙按摩下半身，卻不顧女子反對，強行掰開雙腿舌舔其私密處強制猥褻得逞，女子指控楊男事後還問「舒不舒服」氣得報警提告；桃園地院審理時，被告楊男否認犯行，辯稱經過當事人同意才舌舔等語，法官不採信其辯詞，審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年，本案還可上訴。

檢警調查，楊姓男子曾在龜山區某按摩中心擔任按摩師，於去年3月9日下午2時許，一對母女到按摩中心接受按摩，楊男幫女兒按摩時，未經其同意以按摩下半身為由，徒手將其雙腳掰開，不顧其反抗拒絕，仍以舌舔下體私密處對其強制猥褻得逞，事後還詢問女子「舒不舒服」，女子事後告訴媽媽，母女報警提告，桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告楊男坦承以舌舔女子下體私密處，但否認有何強制猥褻犯行，辯稱，當下有告訴對方要按摩下半身，對方聲稱感冒，自己曾建議要多喝水，否則白帶很多，還說幫妳看一下下半身，才把她褲子往下拉，她也配合把屁股抬高，發現對方下體有白白的，我說舔舔看，經對方同意才舔其下體，且事後還有繼續幫她按摩，之後也幫其母親按摩1小時，這段時間對方都未反映被我強制猥褻等辯詞。

被害人則指控，按摩師告知要按下半身，就直接把褲子、內褲脫下，未經其同意下突然強行把雙腳打開，跟私密處有白白的東西要幫我擦乾淨，突然臉部朝其私密處舔，有強力反抗，但被告仍強硬把其雙腿打開，硬往私密處舔，當時有反抗他，但被告故意裝沒聽到，事後還問「舒不舒服」。

法官根據被告辯，認為均屬事後卸責之詞，不足採信；法院根據檢警提供現場照片、告訴人母女說詞等，本案事證明確，被告對告訴人為強制猥褻犯行，足堪認定。

法官審酌，被告擔任按摩師，竟不思自持守己，僅為滿足一己之淫慾，利用告訴人對其按摩專業及信賴，於按摩過程中對告訴人為強制猥褻犯行，造成告訴人身心受創，對人格尊嚴及性自主決定權戕害甚鉅，考量被告犯後否認犯行之態度，迄今仍未與告訴人達成和解及賠償告訴人損失。法官審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年，本案仍可上訴。

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