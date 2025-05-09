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社會 社會焦點 保障人權

妻「結拜兄妹」留祝福紙條離家　夫等3年心碎離婚

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫表示，妻子2022年間在外結識另一名男子，並與對方結拜為兄妹，夫妻倆因而發生爭執，大約3個月之後，妻子便留下祝福紙條離家出走，至今下落不明，他苦等3年無果，最終決定向桃園地院訴請離婚，日前獲得法官裁定准許。

褲子,長褲,牛仔褲,女性,臀部,性騷擾（示意圖／CFP）

▲妻子離家出走，長達3年音訊全無，最終丈夫決定離婚。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中記載，他與妻子結婚至今將近20年，2022年2月間妻子在外結識一名男子，還與對方結拜成為兄妹，夫妻倆因為這件事情發生爭執；同年5月妻子提出分居、離婚等要求，無奈兩人並未有共識，妻子便就此離家出走，不知去向。

人夫表示，他在住處發現妻子留下的道別及祝福紙條，考量到兩人的婚姻已經出現破綻，難以繼續維持下去，因而決定依法向法院訴請離婚。

而妻子經過桃園地院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。妻子的家人也證實如今已經聯繫不上人，只有人夫還會定期前來探望。

桃園地院法官認為，從現有證據看來，妻子已與丈夫、家人失聯，夫妻倆分離多時，難認她對這段婚姻還有維繫之意，既然雙方已無感情聯繫，不僅處於分居狀態且情感疏離，顯見兩人的婚姻已產生破綻，女方當屬有責，最終裁定准許人夫的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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